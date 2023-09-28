Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Мы в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать»

Школу фигурного катания имени Алины Загитовой планируют открыть в 2024 году.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Еще пока ничего не работает, мы только в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать.

Планируем, что откроем ее на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует. По самому центру сейчас сформировано техническое задание, полностью укомплектовано.

Сегодня мы находимся в стадии начала проектных работ, поиска земельного участка под данный объект. У нас задача за следующий год этот проект реализовать. Чтобы через год школа уже переехала на новый объект», – сказал Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?