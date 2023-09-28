Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Мы в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать»
Школу фигурного катания имени Алины Загитовой планируют открыть в 2024 году.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Еще пока ничего не работает, мы только в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать.
Планируем, что откроем ее на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует. По самому центру сейчас сформировано техническое задание, полностью укомплектовано.
Сегодня мы находимся в стадии начала проектных работ, поиска земельного участка под данный объект. У нас задача за следующий год этот проект реализовать. Чтобы через год школа уже переехала на новый объект», – сказал Леонов.
«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?
Хорошо что сформировали техническое задание.
Центр для развития спорта, для детей это же замечательно .
Это будет первый центр такого масштаба, на примере и в других регионах появятся .
Тренеров именно в таких школах для начинающих надо поддержать материально, верно сказала вчера Роднина , тренеры сборных и так хорошо обеспечены.Вот Думе и надо подумать о предложение Родниной.
Школа имени Алины Загитовой продолжит традиции и будет воспитывать хороших фигуристов.