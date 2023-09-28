Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Мы в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать»

Теги сборная России Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Школу фигурного катания имени Алины Загитовой планируют открыть в 2024 году.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Еще пока ничего не работает, мы только в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать.

Планируем, что откроем ее на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует. По самому центру сейчас сформировано техническое задание, полностью укомплектовано.

Сегодня мы находимся в стадии начала проектных работ, поиска земельного участка под данный объект. У нас задача за следующий год этот проект реализовать. Чтобы через год школа уже переехала на новый объект», – сказал Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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55 комментариев

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garovatat
Прямо с интересом жду как Алина будет регулировать разные "организационные моментики", строить тренерскую базу, вникать в проект. Ведь для нее важно "не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен". Для этого надо уехать из Москвы в свою родную республику и работать там, в своей школе имени себя, ведь это "большая честь". не сомневаюсь - так и будет.
+26
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+14
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tanya_1111
Если Алина продолжит себя вести как она ведет себя сейчас, ну не знаю на сколько должны быть серьезными связи что бы к окончанию проекта эта школа продолжала носить ее имя.
+29
-20
+9
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Мар-ина
Будем ждать. Из Татарстана вышли достаточно много чемпионов, поэтому есть надежда, что открытие школы под кураторством чемпионки Алины Загитовой станет хорошим стимулом для увеличения количества наших чемпионов. 🌟
+22
-13
+9
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AllaS
Начало будет положено в начале следующего года школе Алины Загитовой и в течение года планы по реализации нового Центра ФК . Хочется пожелать, чтобы планы были реализованы в поставленные сроки. И Центр по ФК стал функционировать . Успехов и удачи руководству Татарстана и Алине.
+12
-4
+8
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Туц
Достали уже журналисты бедных чиновников. Быстро такие дела не делаются, на завтра школы еще не будет. Пусть люди работают спокойно.
+12
-5
+7
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Ольга Ив
Удачи Алине и всем, кто занимается этим проектом. Новые спортивные объекты это здОрово.
+19
-12
+7
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На Пекин
Если имя Алины помогает развитию фк и открытию центра для детей, то это стоит только приветствовать.
+15
-8
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Ромарио
Хорошая новость, Алине успехов 😇
+14
-7
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Runat47
Ответ garovatat
Прямо с интересом жду как Алина будет регулировать разные "организационные моментики", строить тренерскую базу, вникать в проект. Ведь для нее важно "не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен". Для этого надо уехать из Москвы в свою родную республику и работать там, в своей школе имени себя, ведь это "большая честь". не сомневаюсь - так и будет.
Школа им. А. Н. Мишина в Казахстане, школа А. Ягудина в Белоруссии, шк. им. Алины Загитовой в РТ РФ и др. школы будут воспитывать спортсменов высокого уровня. У РФ сильные традиции в этом направлении.
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Птичка певчая
Ответ garovatat
Прямо с интересом жду как Алина будет регулировать разные "организационные моментики", строить тренерскую базу, вникать в проект. Ведь для нее важно "не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен". Для этого надо уехать из Москвы в свою родную республику и работать там, в своей школе имени себя, ведь это "большая честь". не сомневаюсь - так и будет.
Она сама разберется. Без подсказчиков, котрые всегда лучше всех знают, что нужно сделать другим вместо того, чтобы о своих проектах и своём будущем беспокоиться.
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Мар-ина
Ответ Delirium
Я все-таки думаю, что это не у Алины будет школа, а будет школа ее имени.
Не у всех же имеется первоначальный капитал в виде кошелька мэра Лужкова. Первые деньги у Алины - это кровно заработанные с золотыми медалями. А там ещё нужно одеться, заиметь крышу над головой и поесть. У каждого человека своя дорога, а школа твоего имени - это исключительно за твои большие заслуги, а не за твои большие деньги.
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Runat47
Ответ Альбина Губайдуллина
Комментарий удален пользователем
Это будет школа имени Алины Загитовой.
Хорошо что сформировали техническое задание.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Железная Леди
А ведь и откроют. Всех растолкают, а откроют. Главное табличку повесить.
Кого растолкают? Пофамильно пожалуйста.
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AllaS
Ответ Железная Леди
А ведь и откроют. Всех растолкают, а откроют. Главное табличку повесить.
С каких это пор открытие Центра по ФК в Казани , так вдруг помешало .
Центр для развития спорта, для детей это же замечательно .
Это будет первый центр такого масштаба, на примере и в других регионах появятся .
Тренеров именно в таких школах для начинающих надо поддержать материально, верно сказала вчера Роднина , тренеры сборных и так хорошо обеспечены.Вот Думе и надо подумать о предложение Родниной.
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Delirium
Ответ Альбина Губайдуллина
Комментарий удален пользователем
Я все-таки думаю, что это не у Алины будет школа, а будет школа ее имени.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Tresk2
А там русский язык будут преподавать?
Центр. ФК это образовательное учреждение и не автошкола.
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Olga.t
Ответ Альбина Губайдуллина
Сейчас прибегут " добрые, интеллегентные, образованные недомохозяйки, фаны другой девочки.
Вы уже в предвкушении похоже...
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Runat47
Ответ Железная Леди
сейчас составлю список. а вы сами не знаете, кто сейчас возглавляет ФК в Татарстане, кто там готовит хороших фигуристов?
Кто бы возглавил ФК в РТ он и продолжит возглавлять.
Школа имени Алины Загитовой продолжит традиции и будет воспитывать хороших фигуристов.
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Lubov Anikina
Ответ garovatat
Прямо с интересом жду как Алина будет регулировать разные "организационные моментики", строить тренерскую базу, вникать в проект. Ведь для нее важно "не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен". Для этого надо уехать из Москвы в свою родную республику и работать там, в своей школе имени себя, ведь это "большая честь". не сомневаюсь - так и будет.
По вашей логике, Мишин тоже скоро отправится в Казахстан на пмж, Ягудин уже живет в Беларуси
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Фира Фасхутдинова
Ответ Delirium
Это вы автору оригинального коммента пишите. Там утверждалось, что у Алины теперь будет своя школа. Повторюсь, мое мнение, что школа просто будет носить имя Алины, так как на мой взгляд очевидно, что на данном этапе жизненного пути Загитова не готова ни работать тренером ни управлять школой в Казани. Консультировать, давать периодически мастер-классы- да, постоянно работать в школе- крайне сомневаюсь.
А где было официально озвучено, что будет работать тренером или управлять центром. Придёт время, если захочет и будут возможности, всё осуществимо.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Железная Леди
сейчас составлю список. а вы сами не знаете, кто сейчас возглавляет ФК в Татарстане, кто там готовит хороших фигуристов?
Я то знаю, так как в Казани живу. Хочу Ваш список увидеть и сравнить. И знаю, кто недоволен и выражает это через местную газетёнку.
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Runat47
Ответ garovatat
Прямо с интересом жду как Алина будет регулировать разные "организационные моментики", строить тренерскую базу, вникать в проект. Ведь для нее важно "не просто дать свое имя, а еще и результат очень важен". Для этого надо уехать из Москвы в свою родную республику и работать там, в своей школе имени себя, ведь это "большая честь". не сомневаюсь - так и будет.
Пжалста полный перечень чего ещё должна Алина, на ваш взгляд.
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Runat47
Ответ Tresk2
А там русский язык будут преподавать?
Приезжайте в Казань в гости.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Железная Леди
Трепаться вы умеете, да восхищаться Алиночкой. Лучше про ее связи расскажите, которыми она хвалиться. тогда может без списка обойдемся.
Я не в том возрасте, чтобы трепаться и за свои слова отвечаю. Это первое. Второе, приведите пример моего елея/сиропа в сторону Алины. Если бы у неё были «такие» связи, этой вакханалии здесь просто бы не было. А насчёт тех, кого вытолкала всё таки напишите (хотя бы 1-2). Постараюсь довести до руководства Республики кого это Алина растолкать собирается. Сказали А, скажите и Б. Иначе это оговор и клевета.
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Delirium
Ответ Фира Фасхутдинова
Пока даже не известен статус РЦ ФК. Если это будет АО или ЗАО, где учредителями и держателями пакетов акций могут государство, спонсоры и прочие. В том числе и Алина. И в каком статусе будет Алина ещё тоже не определено. Министр спорта об этом ещё вначале говорил. Поэтому не надо додумывать и придумывать. Даже если центр будет носить имя Загитовой, это замечательно. Она заслужила это своими спортивными достижениями.
Это вы автору оригинального коммента пишите. Там утверждалось, что у Алины теперь будет своя школа. Повторюсь, мое мнение, что школа просто будет носить имя Алины, так как на мой взгляд очевидно, что на данном этапе жизненного пути Загитова не готова ни работать тренером ни управлять школой в Казани. Консультировать, давать периодически мастер-классы- да, постоянно работать в школе- крайне сомневаюсь.
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