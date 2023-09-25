Член набсовета РУСАДА: «Возможно, WADA будет давить на другие страны, чтобы они отказались от участия в российских турнирах»

Теги WADA РУСАДА Игры БРИКС Легкая атлетика

Член набсовета РУСАДА Олег Барабанов высказался о санкциях WADA.

WADA заявило, что РУСАДА пока не выполнило требования, необходимые для восстановления статуса.

«Пробы РУСАДА легитимны, так как операционная деятельность РУСАДА ничем не ограничена. РУСАДА в полном объеме собирает тесты, мы отправляем их в зарубежные лаборатории, в том числе в Анкаре.

Что приняла WADA в пятницу — запрет на флаг, на проведение Россией соревнований. Интересен вопрос, как WADA будет реагировать на проведение летом Игры стран БРИКС и Игр доброй воли, где будет развеваться флаг России. Вполне возможен вариант, при котором WADA будет давить на другие страны — Индию, Китай — с тем, чтобы они отказались от участия», – рассказал Барабанов.

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9 комментариев

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Хрустальный Гусенок
Ответ Лакс
даже интересно как будет США/ВАДА пытаться давить на Китай, который уже заявил о участии в Играх доброй воли.
Внесение в черный список спортсменов/организаций/федераций, участвующих в мероприятиях, не санкционированных ВАДА?
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Viks
Каких российских турнирах? Игры стран БРИКС - это российский турнир?
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Viks
Китлер, заголовок врёт?
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La Gushka
ВАДА продляет бан РУСАДА не просто так, а до удобного случая, до первых на территории РФ международных соревнований, которые ВАДА собирается запретить. А нарушение запрета - повод для того, чтобы вломить уже по полной, за новое критическое нарушение антидопинговых правил организациями.
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Лакс
Ответ Хрустальный Гусенок
Внесение в черный список спортсменов/организаций/федераций, участвующих в мероприятиях, не санкционированных ВАДА?
таких поламерики - там лиги не признают ВАДА. Иначе бы остались без игроков.)
Есть некий предел, после которого будет развал и создание альтернатив, как и в политике.
Не забывайте про численность населения в странах БРИКС, которая расширяется и к которой подтягивается Африка.
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