Член набсовета РУСАДА: «Возможно, WADA будет давить на другие страны, чтобы они отказались от участия в российских турнирах»

Член набсовета РУСАДА Олег Барабанов высказался о санкциях WADA.

заявило, что РУСАДА пока не выполнило требования, необходимые для восстановления статуса.

«Пробы РУСАДА легитимны, так как операционная деятельность РУСАДА ничем не ограничена. РУСАДА в полном объеме собирает тесты, мы отправляем их в зарубежные лаборатории, в том числе в Анкаре.

Что приняла WADA в пятницу — запрет на флаг, на проведение Россией соревнований. Интересен вопрос, как WADA будет реагировать на проведение летом Игры стран БРИКС и Игр доброй воли, где будет развеваться флаг России. Вполне возможен вариант, при котором WADA будет давить на другие страны — Индию, Китай — с тем, чтобы они отказались от участия», – рассказал Барабанов.