Замминистра спорта РФ Морозов: «Многие страны, организовывавшие международные соревнования, присылали письма, что не гарантируют безопасность делегаций из России»

Некоторые страны заявили, что не могут гарантировать безопасность российских атлетов.

Об этом рассказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

«Нам многие страны, организовывавшие международные соревнования, на которые нас допускали, напрямую присылали письма, что мы не гарантируем никакую безопасность представителей делегаций, если они будут прибывать к ним.

Они фактически говорят, что если что‑то случится, полиция не будет реагировать. У нас сложилось впечатление, что страны соревнуются между собой, кто еще придумает более унизительные условия нашего участия.

Конечно, если принимается решение ехать куда‑либо, мы проводим инструктаж по возможным провокациям, а также даем сопровождающего человека», – сказал Морозов.