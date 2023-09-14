Замминистра спорта РФ Морозов: «В приоритете соревнования, где наши спортсмены выступают под своим флагом, где нет никаких косых взглядов»

Минспорт РФ ставит в приоритет старты, где атлеты выступают под флагом России.

Об этом заявил заместитель министра спорта Алексей Морозов.

«Уделяем огромное внимание внутрироссийским мероприятиям, хотим, чтобы они были качественно новыми, чтобы спортсмены воспринимали их как чемпионаты мира.

Тем не менее мы предоставляем возможность спортсменам выступать за рубежом. В частности, перед первенством мира по велоспорту оперативно были закуплены билеты.

Но приоритет тем соревнованиям, где наши спортсмены выступают под своим флагом – Игры стран СНГ, Игры южноамериканских стран, где не было никаких косых взглядов, где все спортсмены комфортно себя чувствовали и по-братски относились друг к другу», – сказал Морозов на заседании комиссии спортсменов ОКР.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?