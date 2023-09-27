Представитель Минспорта: «Требования WADA являются критическими, они не касаются операционной деятельности РУСАДА»

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Россия обратились в ЮНЕСКО по вопросу несоответствия РУСАДА кодексу WADA.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Кирилл Кожевников. 

«Кодекс WADA не является обязательным для государств-участников. Он является добавлением к международной конвенции ЮНЕСКО, а не неотъемлемой ее частью, в отличие от запрещенного списка.

У нас как у государства, которое единственное в мире выполняет на 100 процентов конвенцию ЮНЕСКО, WADA действительно проводило аудит, он был удаленный, а параллельно с этим проходил аудит Совета Европы, который проходил здесь в Москве.

Их аудит подтвердил, что РФ полностью соответствует всем международным требованиям в области антидопинга, никаких корректирующих действий для этого не нужно. Это оценка не наша.

Требования WADA являются критическими, они не касаются операционной деятельности РУСАДА. Откуда возникают вопросы о необходимости совершенствования законодательства как критического условия? Мы можем это воспринять как элемент давления на государство, чтобы изменить наше законодательство.

Есть подавляющее большинство стран, которые выступают против давления WADA на государство. Для этого есть площадка — ЮНЕСКО. Мы туда обратились официально. Конвенция ЮНЕСКО на это обратила внимание. Через месяц Париже состоится 9 сессия», — сказал Кожевников.

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