Минспорт о неуплате взноса в WADA: «Необходимо выработать механизм оплаты для стран, не являющихся членами Совета Европы»

Минспорт объяснил, почему Россия еще не выплатила взнос в WADA за 2023 год.

«РФ является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета WADA.

В настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования WADA. Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат.

В соответствии с решением исполнительного комитета WADA в 2023 году ежегодный взнос Российской Федерации должен составить $1 267 023. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы.

В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы.

Для этого Минспорт РФ инициировал вопрос о выработке универсальной формулы финансирования WADA на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте – конвенции ЮНЕСКО (193 государства-участника).

По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования WADA включен в проект повестки 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет 25-27 октября 2023 года во Франции.

Ожидается, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определен общий порядок выплат в регулярный бюджет WADA со стороны государств. В случае принятия единого согласованного подхода в рамках конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет WADA», – сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

Россия еще не выплатила взнос в WADA за 2023 год – единственная из 8 крупнейших плательщиков агентства