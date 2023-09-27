Представитель МИД РФ Хорев: «WADA находит любые причины, чтобы ограничивать выступления наших спортсменов. Мотив абсолютно очевиден»

Специальный представитель МИД РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев заявил, что WADA ищет причины, чтобы не восстанавливать статус РУСАДА.

«Все это направлено на то, чтобы использовать данный вопрос как механизм давления на нашу страну.

В других странах разве нет нарушений? и другие организации находят любые причины, чтобы зацепиться и ограничивать выступления наших спортсменов. Мотив абсолютно очевиден. МИД РФ это нередко подчеркивал на различных площадках.

Мы считаем, что это политическое давление. МИД готов содействовать всем ведомствам для защиты интересов России», — сказал Хорев.