Представитель МИД РФ Хорев: «WADA находит любые причины, чтобы ограничивать выступления наших спортсменов. Мотив абсолютно очевиден»

Теги допинг WADA РУСАДА Спорт-Экспресс Михаил Хорев Легкая атлетика

Специальный представитель МИД РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев заявил, что WADA ищет причины, чтобы не восстанавливать статус РУСАДА. 

«Все это направлено на то, чтобы использовать данный вопрос как механизм давления на нашу страну.

В других странах разве нет нарушений? WADA и другие организации находят любые причины, чтобы зацепиться и ограничивать выступления наших спортсменов. Мотив абсолютно очевиден. МИД РФ это нередко подчеркивал на различных площадках.

Мы считаем, что это политическое давление. МИД готов содействовать всем ведомствам для защиты интересов России», — сказал Хорев.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
В МИД исключительно клоунов набирают?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
А на фига вы им тогда взносы оплатили?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий