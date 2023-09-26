Депутат Свищев о восстановлении РУСАДА: «Готовы внести коррективы в законодательство, чтобы не было никаких противоречий»

Депутат Дмитрий Свищев рассказал, что в Госдуме обсудят восстановление РУСАДА.

«Депутатам не безразлична ситуация, которая разыгрывается вокруг РУСАДА. Мы пригласили представителей Минспорта и РУСАДА и хотим понять причину и реальные планы по полноценному восстановлению РУСАДА.

Одна из претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая была выдвинута, – это несоответствие законодательства. И мы готовы со своей стороны внести все коррективы в законодательство, чтобы не было никаких противоречий», – сказал .

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах