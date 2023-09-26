Депутат Свищев о восстановлении РУСАДА: «Готовы внести коррективы в законодательство, чтобы не было никаких противоречий»

Теги допинг Государственная дума WADA РУСАДА Дмитрий Свищев Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев рассказал, что в Госдуме обсудят восстановление РУСАДА.

«Депутатам не безразлична ситуация, которая разыгрывается вокруг РУСАДА. Мы пригласили представителей Минспорта и РУСАДА и хотим понять причину и реальные планы по полноценному восстановлению РУСАДА.

Одна из претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая была выдвинута, – это несоответствие законодательства. И мы готовы со своей стороны внести все коррективы в законодательство, чтобы не было никаких противоречий», – сказал Свищев.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

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2 комментария

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Andreir888
Валяй, Свищев! Хоть какая-то польза от тебя будет!
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La Gushka
Как можно корректировать то, чего нет? Нет Закона о профессиональном спорте, спортивной медицине и антидопинге, НЕТ ЕГО!!! "О физкультуре и спорте" - выкиньте две трети его в урну и забудьте! Оставьте в нем одну "физкультуру". ПРОФИ-СПОРТ - ЭТО ДРУГОЕ!!!
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