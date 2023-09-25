Клишина о возвращении в спорт: «Не вижу сейчас света в конце тоннеля, чтобы опять окунуться в эту рутину»

Теги прыжки в длину сборная России жен Дарья Клишина Легкая атлетика

Дарья Клишина призналась, что не мотивирована возвращаться в спорт.

Клишина – серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину.

«Не то чтобы я даже не хочу об этом думать. Я просто не вижу сейчас света в конце тоннеля, чтобы опять окунуться в эту рутину и полностью отдаваться спорту. Никто сейчас за границей выступать не может, и это огромный минус. Я вообще не вижу будущего у людей, которые выступали на международных аренах и достигали высоких результатов. В одной стране конкуренции в любом случае не хватает.

Отсутствие международных соревнований убивает весь уровень. Я не понимаю, ради чего мне сейчас снова подвергать свое здоровье 100-процентному давлению. Мне для этого нужна глобальная цель. Потому что делать что-то на 50 процентов я никогда в жизни не буду. Мотивации для этого сегодня не хватает», – рассказала Клишина.

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