Легкоатлетка Клишина, живущая в Майами: «Ажиотаж вокруг Месси очень большой. Билеты просто-напросто не купить из-за его приезда»

Живущая в Майами легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об ажиотаже вокруг Месси.

Сейчас аргентинский футболист выступает за клуб «Интер Майами».

– Я думаю, что даже люди, которые футболом не интересуются, почувствовали на себе приезд Месси в этот город.

– Сто процентов. Безусловно, это было большое событие и сейчас является до сих пор. Огромное количество секций по футболу было уже открыто здесь, но открылось еще больше. И, на самом деле, сейчас они все переполнены, потому что ажиотаж вокруг Месси, конечно же, очень большой, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину.

– Стадионы всегда собирались в Майами? Или именно с приходом Месси это стало происходить?

– Я уверена, что и до этого. Потому что, несмотря на то что все-таки американский футбол здесь в какой-то степени превалирует, но не могу сказать, что передавливает классический футбол. Поэтому людям это дико нравится и люди ходят, всегда стадион полный. Но, думаю, сейчас билеты просто-напросто не купить как раз таки из-за приезда Месси, сто процентов.

– Вы уже привыкли говорить там «соккер», а не «футбол»?

– А приходится, потому что если ты говоришь «футбол», они сразу знают, что ты говоришь про американский футбол. Поэтому приходится разграничивать, – добавила Клишина.

«Принципиально не читаю сыну на английском, я же из России». Дарья Клишина счастлива в Майами – там у нее семья и работа