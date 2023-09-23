Легкоатлетка Клишина, живущая в Майами: «Ажиотаж вокруг Месси очень большой. Билеты просто-напросто не купить из-за его приезда»

Теги МЛС Лионель Месси прыжки в длину сборная России жен НФЛ Дарья Клишина Интер Майами Легкая атлетика

Живущая в Майами легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об ажиотаже вокруг Месси.

Сейчас аргентинский футболист выступает за клуб «Интер Майами».

– Я думаю, что даже люди, которые футболом не интересуются, почувствовали на себе приезд Месси в этот город.

– Сто процентов. Безусловно, это было большое событие и сейчас является до сих пор. Огромное количество секций по футболу было уже открыто здесь, но открылось еще больше. И, на самом деле, сейчас они все переполнены, потому что ажиотаж вокруг Месси, конечно же, очень большой, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в длину.

– Стадионы всегда собирались в Майами? Или именно с приходом Месси это стало происходить?

– Я уверена, что и до этого. Потому что, несмотря на то что все-таки американский футбол здесь в какой-то степени превалирует, но не могу сказать, что передавливает классический футбол. Поэтому людям это дико нравится и люди ходят, всегда стадион полный. Но, думаю, сейчас билеты просто-напросто не купить как раз таки из-за приезда Месси, сто процентов.

– Вы уже привыкли говорить там «соккер», а не «футбол»?

– А приходится, потому что если ты говоришь «футбол», они сразу знают, что ты говоришь про американский футбол. Поэтому приходится разграничивать, – добавила Клишина.

«Принципиально не читаю сыну на английском, я же из России». Дарья Клишина счастлива в Майами – там у нее семья и работа

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Все хотят увидеть Короля Футбола воочию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий