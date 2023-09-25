Дарья Клишина: «В Америке по ТВ изначально России было очень много, полгода — 100%. Сейчас — можно сказать, очень мало»

Теги прыжки в длину сборная России жен Дарья Клишина Политика Легкая атлетика

Легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, как в США освещается конфликт РФ и Украины.

Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину живет в Майами. 

«Естественно, все знакомые знают, откуда я. Это не мешает нам общаться. И по-другому общаться мы тоже не стали. За все 10 лет не было ни одного неудобного вопроса. Кто-то ничего не спрашивает — просто интересуется национальностью. Если вас интересуют вопросы последнего времени, то чаще всего спрашивают: «Ну как у вас там дела? Что там вообще происходит?»

Обычные люди, не связанные каким-то образом с политикой или телевидением как местом, где следишь за новостями, даже не знают никаких деталей в принципе. Они слышали, что что-то происходит, что идет СВО (формулировка изменена в соответствии законодательством РФ), но больше ничего об этом не знают.

Сейчас в Америке не так активно это освещается по телевизору, как было изначально. Меньше внимания к теме в новостях. Ну и многие люди просто не смотрят телевизор. Чтобы узнать какие-то подробности, что происходит в мире, нужно специально зайти на политические новости. Я знаю, что огромное количество людей этого не делают. Либо не интересуются, либо не знают.

Конечно, если какое-то событие происходит, об этом обязательно скажут в новостях, и все. В интернете можно много чего найти — так же, как и на русских площадках. В YouTube тоже огромное количество разных интервью на те же политические темы: какие-то дискуссии, рассуждения. Но это, опять-таки, не государственные каналы. А по ТВ изначально России было очень много, полгода — 100%. Сейчас — меньше. Можно сказать, очень мало», — сказала Клишина.

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14 комментариев

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Аркус
Естественный спад интереса,у людей своих проблем полно. И не только в Америке,но в в России.
+13
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Боевой Бурят Путина
В Европе про РФ вспоминают в новостях разве что в контексте конфликтов в Грузии, Сирии, Украине и каких-то громких дел типа Скрипаля, Навального и т.п. И, разумеется, ни на одном канале от местных до BBC, CNN, DW нет ежедневных пятичасовых ток-шоу про Путина и Ко🤦‍♂️
+18
-7
+11
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Александр Сырчин
Ответ Боевой Бурят Путина
В Европе про РФ вспоминают в новостях разве что в контексте конфликтов в Грузии, Сирии, Украине и каких-то громких дел типа Скрипаля, Навального и т.п. И, разумеется, ни на одном канале от местных до BBC, CNN, DW нет ежедневных пятичасовых ток-шоу про Путина и Ко🤦‍♂️
Там своих шоу хватает.
+10
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+7
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Алексей Кузнецов
Помнится, Джордж Карлин в своё время очень красочно расписал про войну на ТВ и это было более тридцати лет назад. И ничего не изменилось.
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А_что_случилось?
🤔
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brig_Mercury
Уже все устали от этого, и в России тоже, вся политота уже бьет все антирейтинги. Все хотят жить и развиваться, решать внутренние проблемы, а не смотреть как мерится "харизмой" дяденьки в студии и кабинетах.
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Трент Резнор
Ответ Алексей Кузнецов
Помнится, Джордж Карлин в своё время очень красочно расписал про войну на ТВ и это было более тридцати лет назад. И ничего не изменилось.
Пересматриваю 🤝
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Pigmalion
Ответ Koulmann
А что за государственные каналы в США, не подскажите?))
PBS какой-нибудь
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