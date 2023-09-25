Дарья Клишина: «В Майами несколько районов с огромным средоточием русских. Некоторые их обитатели десятилетиями живут в Америке и не говорят по-английски»

Легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о русской диаспоре в США.

Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину живет в Майами.

«В Майами есть несколько районов с огромным средоточием русских. Некоторые их обитатели десятилетиями живут в Америке и не говорят по-английски. Им просто это не нужно!

Ты приходишь в магазин — там русскоговорящий продавец, на заправке — русскоговорящий заправщик. Они идут только к русскоговорящим врачам.

Люди не считают нужным учить язык, поскольку и так комфортно себя чувствуют. Для них все выглядит так, как будто они и не переезжали из своей страны», – сказала .

«Принципиально не читаю сыну на английском, я же из России». Дарья Клишина счастлива в Майами – там у нее семья и работа