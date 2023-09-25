Ярослава Магучих: «Бубка не нравится мне как человек, потому что он не занял четкую позицию. Для украинских спортсменов его не существует»
Легкоатлетка Магучих заявила, что для украинских спортсменов Сергей Бубка не существует.
«Я горжусь им как спортсменом, он установил множество мировых рекордов. Но он не нравится мне как человек, потому что в начале боевых действий он не занял четкую позицию.
Для нас, спортсменов, Бубки не существует», – заявила чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих.
«Началась кампания по уничтожению моей репутации». Сергей Бубка заявил, что не ведет бизнес в ДНР
Пусть говорят собаки:
"Ай моська, знать она сильна,
Что лает на Слона!"
Не пора ли МОК задуматься? Это чревато для всего мирового спорта
а горячие украинцы такими высказываниями, таким поведением вносят дополнительный раскол в своё общество. ведь рано или поздно СВО закончится, наступит мир, и Украине придётся снова выстраивать отношения - и с Россией, и с ДНР, и с ЛНР (в чьём бы составе они не оказались, в каком бы виде они не оказались), и, прежде всего, разным частям Украины между собой. ведь у них как было расслоение, так и остаётся. (у меня в Луцке. на Западной Украине, живёт однокашник украинец, он рассказывает, что когда с Востока хлынули беженцы, во-первых, эти беженцы и по внешнему виду отличаются, их сразу видно, и по-украински они говорят по-другому, что иногда они даже понять друг друга не могут, и менталитет у них другой. а вроде всё - один народ).
Что вызывает сомнения в разуме этой спортсменки. А Бубка ей не нравится, только потому что подвергается обструкции хунвейбинов украинских. А Ярослава своего мнения не имеет, что модно в обществе так и думает, а противостоять не в состоянии.
Мало обнималась с русскими спортсменами