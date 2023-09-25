Ярослава Магучих: «Бубка не нравится мне как человек, потому что он не занял четкую позицию. Для украинских спортсменов его не существует»

Легкоатлетка Магучих заявила, что для украинских спортсменов Сергей Бубка не существует.

«Я горжусь им как спортсменом, он установил множество мировых рекордов. Но он не нравится мне как человек, потому что в начале боевых действий он не занял четкую позицию.

Для нас, спортсменов, Бубки не существует», – заявила чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих.

«Началась кампания по уничтожению моей репутации». Сергей Бубка заявил, что не ведет бизнес в ДНР