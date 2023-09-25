Ярослава Магучих: «Бубка не нравится мне как человек, потому что он не занял четкую позицию. Для украинских спортсменов его не существует»

Теги прыжки в высоту прыжки с шестом Сергей Бубка сборная Украины жен сборная Украины Политика Ярослава Магучих Легкая атлетика

Легкоатлетка Магучих заявила, что для украинских спортсменов Сергей Бубка не существует.

«Я горжусь им как спортсменом, он установил множество мировых рекордов. Но он не нравится мне как человек, потому что в начале боевых действий он не занял четкую позицию. 

Для нас, спортсменов, Бубки не существует», – заявила чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих. 

«Началась кампания по уничтожению моей репутации». Сергей Бубка заявил, что не ведет бизнес в ДНР

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25 комментариев

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werter
Для всего мира Бубка существует. Украинские спортсмены - статистическая погрешность, не более.
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Любитель побеждать
А может занял, просто не ту, что нужно?
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Russ Ivan
Массовое сумасшествие, мировая медицина и психиатрия ещё не знали подобного случая...
+25
-2
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Evincive
Бубку знают все, а кто знает Магучих.
+21
-4
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DancePunk
а где же была твоя четкая позиция, когда с Ласицкене фоткалась? если тебя держат в заложниках - моргни
+7
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yarni
Отмены выходят на новый уровень
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гилберт
Ответ Добрый_Ээх
а в какую позицию тебя поставили?
У Кая Метова надо спросить.
+5
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Добрый_Ээх
а в какую позицию тебя поставили?
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ДМ-1чемпион
Ну прям басня, "Слон и моська"!
Пусть говорят собаки:
"Ай моська, знать она сильна,
Что лает на Слона!"
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Павел Мельников
Бубку (уроженца Донбасса) трудно потопить современной украинской власти. Наверняка и там, и здесь, по обе стороны, но молчит ) Авторитет позволяет, более мелкого давно съели бы. Магучих явно заставили выбирать, с кем она...
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Alex1104
Они со своими причудами доиграются. То руки не подают (причем, в том числе, грузинской паре, пусть и только по флагу), то фотографироваться отказываются, теперь Бубку "отменить" хотят.
Не пора ли МОК задуматься? Это чревато для всего мирового спорта
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Гамарджоба Генацвале
А сама жаловалась, что украинцы затравили ее за фото с Ласицкене, где же была её чёткая позиция тогда.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Это диалоги Бивиса и Батхеда ! Вот ,что мне всё время напоминали высказывания укроспротсменов.
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Местами град
Соплива ещё что бы на Сергея Назаровича что то говорить
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Pb-SE
Рекомендую кликнуть на "материалы по теме" за 12.09 и прочитать комменты. А также то, что все высказывания Бубки нельзя процитировать, поскольку они противоречат законодательству РФ.
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Magico!
ярослава магучих : "с самого начала заняла самую удобную позицию - коленно-локтевую"
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юрий зайцев
Время всех хохлов вылечит)))
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Венер Кучербаев
молодая ещё эта Магучих и глупая. если Бубка родился в Луганске, тренировался в Луганске и в Донецке, если у него там до сих пор родственники, то какая у него может / должна быть позиция? тут какую позицию не озвучь, всегда кто-то скажет "предатель".
а горячие украинцы такими высказываниями, таким поведением вносят дополнительный раскол в своё общество. ведь рано или поздно СВО закончится, наступит мир, и Украине придётся снова выстраивать отношения - и с Россией, и с ДНР, и с ЛНР (в чьём бы составе они не оказались, в каком бы виде они не оказались), и, прежде всего, разным частям Украины между собой. ведь у них как было расслоение, так и остаётся. (у меня в Луцке. на Западной Украине, живёт однокашник украинец, он рассказывает, что когда с Востока хлынули беженцы, во-первых, эти беженцы и по внешнему виду отличаются, их сразу видно, и по-украински они говорят по-другому, что иногда они даже понять друг друга не могут, и менталитет у них другой. а вроде всё - один народ).
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ivanzhu90
Ярослава Могучих это та что орала: "Украина понад усе". Что является прямой калькой с "deutschland über alles".

Что вызывает сомнения в разуме этой спортсменки. А Бубка ей не нравится, только потому что подвергается обструкции хунвейбинов украинских. А Ярослава своего мнения не имеет, что модно в обществе так и думает, а противостоять не в состоянии.
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VictorVallecano
Ответ D-eisler@yandex.ru
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Именно поэтому треть мира ее поддерживает оружием, ахахах.
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Александр Никитин
Ответ K Investor
Ну да, как и с Исинбаевой. В эту игру играют обе стороны.
Исинбаева как раз заняла четкую позицию
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Mihail Kalinin
Ответ K Investor
Ну да, как и с Исинбаевой. В эту игру играют обе стороны.
Потому что обе стороны управляются одним хозяином
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D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
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45_percent
Лицемерка
Мало обнималась с русскими спортсменами
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