«Бриллиантовая лига». Кипьегон установила мировой рекорд в беге на милю, Вархольм, Джексон, Олислагерс одержали победы, Дюплантис – 4-й, другие результаты

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21 июля прошел этап «Бриллиантовой лиги» в Монако.

«Бриллиантовая лига»

9-й этап

Монако

Женщины

100 м с/б

1. Ниа Али (США) – 12,30

2. Кендра Харрисон (США) – 12,31

3. Алайша Джонсон (США) – 12,39

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,86

2. Джулиен Альфред (Сент-Люсия) – 22,08

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,23

400 м

1. Наталья Качмарек (Польша) – 49,63

2. Шамир Литтл (США) – 49,68

3. Лике Клавер (Нидерланды) – 49,99

1 миля

1. Фаит Кипьегон (Кения) – 4.07,64 (мировой рекорд)

2. Сиара Маджиан (Ирландия) – 4.14,58

3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.14,79

Прыжки в высоту

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,99

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,96

3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96

Прыжки в длину

1. Ларисса Япикино (Италия) – 6,95

2. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 6,88

3. Ивана Вулета (Сербия) – 6,86

Мужчины

100 м

1. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,92

2. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 9,93

3. Аким Блэйк (Ямайка) – 10,00

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,51

2. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,66

3. Сиджей Аллен (США) – 47,84

800 м

1. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.43,22

2. Слимане Моула (Алжир) – 1.43,40

3. Марко Ароп (Канада) – 1.43,51

3000 м с/п

1. Саймон Кипроп Коеч (Кения) – 8.04,19

2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.09,54

3. Абрахам Симе (Эфиопия) – 8.10,56

5000 м

1. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.42,18

2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 12.42,58

3. Телахун Хайле Бекеле (Эфиопия) – 12.42,70

Прыжки с шестом

1. Кристофер Нильсен (США) – 5,92

2. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) – 5,82

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,82

4. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,72

Тройной прыжок

1. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,70

2. Джейдон Хибберт (Ямайка) – 17,66

3. Яссер Мохаммед Трики (Алжир) – 17,32

Копье

1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,95

2. Юлиан Вебер (Германия) – 84,23

3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 81,31

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

1 комментарий

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Док Аксель
В ряде дисциплин были показаны очень высокие результаты особенно в беговых видах.
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