Вероника Логинова: «Несмотря на то, что РУСАДА выполняет все функции, статус все еще такой – мы невосстановленное антидопинговое агентство»

Вероника Логинова заявила, что у WADA сейчас нет претензий к РУСАДА.

«Подчеркну еще раз – наша операционная деятельность не ограничена. Все функции выполняем, тестирование в необходимом объеме проводится.

Поставили задачу не снижать темпы тестирования, нам удается это делать, хотя есть проблемы с финансированием, закупкой оборудования, все мы знаем, что с курсом доллара происходит.

Благодарны министерству финансов, ОКР (Олимпийскому комитету России), надеемся, что нам удастся отобрать 11 тысяч проб. Важно, что WADA провело аудит, самым тщательным образом проверяло, как проводится тестирование.

Все процессы и документы были проверены. Никаких замечаний на данный момент нет. В целом аудит показал, что осуществляется работа должным образом, все процедуры проводятся в соответствии с кодексом , гордимся этим.

Несмотря на то, что мы все функции выполняем, причем в объеме, в которых не у всех антидопинговых агентств получается проводить, статус все еще такой – мы невосстановленное антидопинговое агентство.

Хотим полноценный статус получить, но пока как есть», – сказала генеральный директор Российского антидопингового агентства.