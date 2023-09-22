Вероника Логинова: «Не вижу причин не восстанавливать РУСАДА. Этот вопрос надо обсуждать, мы отправили WADA свое несогласие»

Вероника Логинова заявила, что не видит причин не восстанавливать РУСАДА.

В мае этого года на заседании исполкома было объявлено, что Российское антидопинговое агентство по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Замечания в ходе аудита заключались в том, что некоторые пункты нашего законодательства не соответствовали кодексу WADA. Основной документ нашей деятельности – положение антидопинговых правил, они полностью соответствуют международным правилам.

Наша позиция – РУСАДА не должно отвечать за законодательство, федеральный закон – не наша компетенция. Мы не согласны с тем, что это критическое несоответствие, я не вижу причин нас не восстанавливать.

Но у нас ситуация такая, что в рамках аудита выявлено критическое несоответствие, с которым мы не согласны. WADA настаивает, что оно должно быть разрешено, мы за взаимодействие, но не восстанавливать нас из-за этого – этот вопрос надо обсуждать. Мы отправили свое несогласие.

Думаю, что в ближайшие часы будет заявление от WADA из Шанхая, но говорить о том, что решение будет принято сегодня, нельзя. Так или иначе, наше восстановление будет обсуждаться, с нетерпением ждем», – сказала гендиректор .

«На самом деле мы думали над иском CAS, мы запросили письмо, мы ответили, что выполнили все требования. Самое сложное для нас – оплатить все необходимые издержки, потому что в решении указаны четкие суммы, но где-то были нечеткие, счета были в долларах, курс менялся всегда, потому писали несколько писем.

Мы гордимся, что благодаря нашей деятельности, несмотря на санкции, выполнили все требования. Как только мы выполнили последнее условие, мы обратились в WADA, что готовы каждый пункт объяснить.

На этом мы должны поставить точку. Нам сказали, что направят некое письмо с позицией WADA, ждем его. После этого будем рассматривать все варианты решения проблемы вплоть до обращения в CAS», – цитирует Логинову РИА Новости.