Вероника Логинова: «Не вижу причин не восстанавливать РУСАДА. Этот вопрос надо обсуждать, мы отправили WADA свое несогласие»

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Вероника Логинова Биатлон

Вероника Логинова заявила, что не видит причин не восстанавливать РУСАДА.

В мае этого года на заседании исполкома WADA было объявлено, что Российское антидопинговое агентство по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Замечания в ходе аудита заключались в том, что некоторые пункты нашего законодательства не соответствовали кодексу WADA. Основной документ нашей деятельности – положение антидопинговых правил, они полностью соответствуют международным правилам.

Наша позиция – РУСАДА не должно отвечать за законодательство, федеральный закон – не наша компетенция. Мы не согласны с тем, что это критическое несоответствие, я не вижу причин нас не восстанавливать.

Но у нас ситуация такая, что в рамках аудита выявлено критическое несоответствие, с которым мы не согласны. WADA настаивает, что оно должно быть разрешено, мы за взаимодействие, но не восстанавливать нас из-за этого – этот вопрос надо обсуждать. Мы отправили свое несогласие.

Думаю, что в ближайшие часы будет заявление от WADA из Шанхая, но говорить о том, что решение будет принято сегодня, нельзя. Так или иначе, наше восстановление будет обсуждаться, с нетерпением ждем», – сказала гендиректор РУСАДА.

«На самом деле мы думали над иском CAS, мы запросили письмо, мы ответили, что выполнили все требования. Самое сложное для нас – оплатить все необходимые издержки, потому что в решении указаны четкие суммы, но где-то были нечеткие, счета были в долларах, курс менялся всегда, потому писали несколько писем.

Мы гордимся, что благодаря нашей деятельности, несмотря на санкции, выполнили все требования. Как только мы выполнили последнее условие, мы обратились в WADA, что готовы каждый пункт объяснить.

На этом мы должны поставить точку. Нам сказали, что направят некое письмо с позицией WADA, ждем его. После этого будем рассматривать все варианты решения проблемы вплоть до обращения в CAS», – цитирует Логинову РИА Новости. 

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