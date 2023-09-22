Дмитрий Песков: «Надеемся, что в итоге разум и идея олимпизма восторжествуют, и мы реинтегрируемся в «олимпийскую семью»

Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия снова войдет в «олимпийскую семью».

«Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует. Восторжествует идея олимпизма. И мы снова реинтегрируемся в «олимпийскую семью», – сказал пресс-секретарь президента России.

Он также заявил, что из-за нынешних санкций «пострадает и уже страдает сама идея олимпизма».

«И, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения», – отметил Песков.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!