Дмитрий Песков: «Надеемся, что в итоге разум и идея олимпизма восторжествуют, и мы реинтегрируемся в «олимпийскую семью»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Песков ТАСС Легкая атлетика

Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия снова войдет в «олимпийскую семью».

«Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует. Восторжествует идея олимпизма. И мы снова реинтегрируемся в «олимпийскую семью», – сказал пресс-секретарь президента России.

Он также заявил, что из-за нынешних санкций «пострадает и уже страдает сама идея олимпизма».

«И, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения», – отметил Песков. 

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4 комментария

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Павел Мельников
Спортсмены пусть возвращаются. Пескову там делать нечего.
+7
0
+7
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RS97
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Ответ Anneta28
Сначала прочитала "реинкарнируемся"😂
Не удивлюсь, если эта шайка-лейка уже реинкарнировалась. А может и не раз.
+5
0
+5
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Mari Gams
Будем дружить семьями )))
+3
0
+3
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Anneta28
Сначала прочитала "реинкарнируемся"😂
+1
0
+1
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