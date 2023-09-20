Глава Федерации скейтбординга России: «С трудом верится, что россиян в целом допустят до Олимпиады. МОК действует по принципу «шаг вперед – два назад»

В Федерации скейтбординга России считают, что МОК делает «шаг вперед и 2 назад».

Ранее Международная федерация скейтбординга (World Skate) решила допустить российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе.

– Радость от этого решения относительная, поскольку шансов отобраться на Олимпийские игры в Париже у нас нет: пропустив соревнования, ты теряешь баллы безвозвратно. К тому же нас допускают без флага, и решение это пока промежуточное.

В дальнейшем будут опубликованы критерии, которые позволят нашим спортсменам участвовать в международных турнирах с января 2024 года.

Несмотря на все это, конечно, для ребят важно кататься в конкурентной среде, чтобы развиваться и достигать максимума возможностей. Этого они были лишены в последний год. Так что в целом спокойно и позитивно относимся к решению о допуске.

– Может, для россиян сделают исключение и организуют дополнительные соревнования, чтобы была возможность попасть на Игры?

– Мы сможем попасть на Олимпиаду, только если для нас сделают исключение и увеличат число участников Игр в скейтбординге для нейтральных атлетов. Но верится в это с трудом, как и в то, что россиян в целом допустят до Парижа.

На мой взгляд, Международный олимпийский комитет (МОК) действует по принципу «шаг вперед – два шага назад», – сказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.