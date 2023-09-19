Олег Матыцин: «На всех площадках мы отстаиваем интересы наших спортсменов. Надеемся, что голос разума восторжествует в международных федерациях и МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин ТАСС Легкая атлетика

Олег Матыцин выразил надежду, что в МОК «восторжествует голос разума».

Министр спорта России высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета по допуску россиян к соревнованиям. 

«Наша позиция не меняется, мы едины в понимании того, что санкции политизированы и носят дискриминационный характер.

На всех площадках мы отстаиваем интересы наших спортсменов, но мы должны занимать проактивную позицию.

Мы надеемся, что в плане допуска наших спортсменов голос разума восторжествует в международных федерациях и МОК», – сказал Матыцин

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Голоса разума - это Захарова, Соловьев и Медведев?
+8
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avcgloronalduMU
что он сделал, кроме как языком чесать и говорить лозунгами?))
+3
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Olga.t
Вы бы этот "голос разума" у себя поискали...
Международные федерации проводят дискриминацию российских спортсменов по политическим причинам, вы проводите в ответ дискриминацию музыки к программе фигуриста по тем же причинам. Может о причинах задуматься пора?
+4
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Viks
Матыцин: «На всех площадках мы отстаиваем... ---- только площадок уже нет никаких - с вами никто не разговаривает, ибо не о чем.
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mjordan
"проактивная позиция" - это как? и на каком языке? и чем отличается от активной?
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svas17
Купите уже этот голос разума, если он всё никак не восторжествует
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