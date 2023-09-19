Олег Матыцин: «На всех площадках мы отстаиваем интересы наших спортсменов. Надеемся, что голос разума восторжествует в международных федерациях и МОК»
Олег Матыцин выразил надежду, что в МОК «восторжествует голос разума».
Министр спорта России высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета по допуску россиян к соревнованиям.
«Наша позиция не меняется, мы едины в понимании того, что санкции политизированы и носят дискриминационный характер.
На всех площадках мы отстаиваем интересы наших спортсменов, но мы должны занимать проактивную позицию.
Мы надеемся, что в плане допуска наших спортсменов голос разума восторжествует в международных федерациях и МОК», – сказал Матыцин.
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