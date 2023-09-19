Олег Матыцин: «На всех площадках мы отстаиваем интересы наших спортсменов. Надеемся, что голос разума восторжествует в международных федерациях и МОК»

Олег Матыцин выразил надежду, что в МОК «восторжествует голос разума».

Министр спорта России высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета по допуску россиян к соревнованиям.

«Наша позиция не меняется, мы едины в понимании того, что санкции политизированы и носят дискриминационный характер.

На всех площадках мы отстаиваем интересы наших спортсменов, но мы должны занимать проактивную позицию.

Мы надеемся, что в плане допуска наших спортсменов голос разума восторжествует в международных федерациях и », – сказал .

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов