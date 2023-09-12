Экс-глава МИД Австрии: «Российские спортсмены находятся под огромным давлением. Это очень жестокое отношение со стороны организаторов мероприятий»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика ТАСС Легкая атлетика

Экс-глава МИД Австрии считает, что к российским спортсменам относятся жестоко.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям из-за ситуации на Украине. 

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта. 

«Внутри МОК есть много мнений [насчет выступления российских спортсменов на Олимпиаде], но многое в конечном итоге будет зависеть от позиции страны-хозяйки. В данном случае – от Франции.

Но Олимпийские игры были задуманы для того, чтобы объединять, а не разъединять. И я могу лишь попросить: пожалуйста, позвольте российским спортсменам, деятелям культуры жить своей жизнью, заниматься своим делом и не оказывать на них никакого политического давления.

Сейчас они находятся под огромным давлением, и это очень жестокое отношение со стороны организаторов многих европейских мероприятий, директоров соревнований, оргкомитетов и так далее.

Особенно тяжело, когда ты молодой спортсмен и у тебя не так много времени, когда ты можешь быть на пике формы.

Век спортсмена слишком короток, и через четыре года может быть уже поздно», – сказала Карин Кнайсль, которая была министром иностранных дел Австрии с 2017-го по 2019 год.

Экс-глава МИД Австрии о недопуске россиян к турнирам: «Это нонсенс. Пусть спортсмены, художники, студенты работают, как это и должно быть»

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14 комментариев

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Валентина Сологубова
Ну-ка, ну-ка эта та, у которой Путин на свадьбе танцевал, а теперь она живёт в России и подрабатывает в Роснефти???
Авторитетное мнение...
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banchik1
Напомню, что эта объективная и ни разу не ангажированная женщина до прошлого года входила в состав совета директоров "Роснефти" вместе со Шредером. И покинула это теплое место исключительно под нажимом депутатов Европарламента.
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Валентина Сологубова
Ответ Фут.Боль
100 раз уже написали об этом. И какая разница? Она разве говорит неправильные вещи какие-то или в тексте восхищается Путиным? Нет.
А вот мы и в сто первый напишем.Полезно напоминать людям правду, а не зомбоящик смотреть.И да, она говорит вещи, которые на руку режиму и работает по факту у Путина.
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Самая цитируемая и вообще недура
Насчёт страны-хозяйки немного неточно сказала)
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Никита Никулин
А это не она в России живет сейчас?
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Savarona25
РФ тратит огромные деньги на содержание вот таких бывших (и не только) европейских (и не только) чиновников, которые в нужный момент высказываются в нужном ключе. Формируя таким образом "независимое" общественное мнение.
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Фут.Боль
Ответ Валентина Сологубова
Ну-ка, ну-ка эта та, у которой Путин на свадьбе танцевал, а теперь она живёт в России и подрабатывает в Роснефти??? Авторитетное мнение...
100 раз уже написали об этом. И какая разница? Она разве говорит неправильные вещи какие-то или в тексте восхищается Путиным? Нет.
+7
-7
0
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