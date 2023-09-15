Поздняков – на призыв депутата Миронова расформировать ОКР: «Жаль, что отдельные народные избранники порой полностью теряют связь с реальностью»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Сергей Миронов Политика Легкая атлетика

Станислав Поздняков ответил на идею депутата Сергея Миронова расформировать ОКР.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» назвал Олимпийский комитет России (ОКР) в нынешнем виде «структурой без будущего».

«Жаль, что отдельные народные избранники порой полностью теряют связь с реальностью и продолжают заниматься публичной подменой фактов.

Стойкое нежелание руководителя «Справедливой России» вникать в суть позиции ОКР по ключевым вопросам олимпийской тематики, которой он стал уделять пристальное внимание на просторах интернета в последнее время, уже не удивляет. Имеющий уши – да услышит, имеющий глаза – да увидит. Но привычка жить лозунгами явно сильнее. В МОК точно оценили бы.

А вот насчет того, что нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии и новые перспективы, я с Сергеем Мироновым полностью согласен. Тревожно, когда одна из ведущих, самобытных партий, теряет голоса избирателей, свои позиции и рискует стать структурой без будущего.

Тут, судя по всему, действительно необходимы реформы, свежие идеи. Ведь справедливо и то, что свято место пусто не бывает», – написал в своем телеграм-канале президент ОКР Станислав Поздянков.

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19 комментариев

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anyen
Ответ Вячеслав Суворов
Миронов: расформироваиь ОКР. Поздняков: расфорсировать госдуму.
Граждане: расформировать всех.
+8
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Дэннис Молинарев
На этот раз перестраховщик переиграл флюгеля
+7
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Вячеслав Суворов
Миронов: расформироваиь ОКР. Поздняков: расфорсировать госдуму.
+6
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+6
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Yndestad
Коитус жабы и гадюки)
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Вертухай98
Все можно было выразить одной фразой: "А где я харчеваться буду?"
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Ловушка Джокушкера
Народные избранники😆
Фамилии "народа" на листе А4 уместятся
+3
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filippa
а Стасик прям в нашей реальности живет !? ега читаешь и думаешь что он курит ?
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Лия Романова
жаба с гадюкой не поделили кормушку)))
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Adeen
Ответ Дэннис Молинарев
На этот раз перестраховщик переиграл флюгеля
*флюгера
+2
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Назар Игорь
Почему "отдельные"?
И почему " народные"?
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Ебздрогыч
Жабагадюкинг продолжается
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Uriy walmart
Так ты тоже потерял
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Olga.t
".. теряют связь с реальностью"
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ОКР уже миф, а не реальность, поскольку российским спортсменам включили красный свет, а ОКР оказался беспомощным органом.
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Евгений Шазиев
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А кто такой Поздняков? Где можно почитать его связи с реальностью?
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KMR
Жаба-гадюкинг
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sintenced
"Отдельные"? Да они там все до одного поехавшие.
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Melnikov1968
"Жаль, что отдельные народные избранники порой полностью теряют связь с реальностью и продолжают заниматься публичной подменой фактов." (с) Вместо слова "отдельные", лучше подойдёт слово "большинство". Это будет соответствовать действительности.
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