Шкуренев о World Athletics: «Лучше бы допустили на соревнования, чем деньги возвращали за нейтральный статус»

Илья Шкуренев заявил, что ему «ни горячо ни холодно» от решения World Athletics.

Ранее сообщалось, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) вернет деньги российским спортсменам, чьи заявки на нейтральный статус в 2022 году не были рассмотрены.

«Мне ни горячо ни холодно от этого решения по возврату денег. Лучше бы допустили на соревнования, чем деньги возвращали за нейтральный статус», – сказал трехкратный призер чемпионатов Европы в десятиборье Илья Шкуренев.