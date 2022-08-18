Шкуренев о призовых за победу на чемпионате России: «50 тысяч рублей – это средняя зарплата, а стартов сколько можно выиграть? Допустим, три за год. Денег хватит на три месяца»

Российский десятиборец Илья Шкуренев высказался о призовых на национальных соревнованиях по легкой атлетике.

– На чемпионате России в Чебоксарах за первое место давали 50 тысяч рублей. В текущей ситуации такие призовые – это достаточная сумма?

– Это тяжелый вопрос. 50 тысяч рублей – это средняя месячная зарплата, а стартов сколько можно выиграть? Допустим, три за весь год. То есть, если считать по этим призовым, мне их хватит на три месяца. А если ты спортсмен, у тебя подготовка к соревнованиям получается намного дороже.

Хотя 50 тысяч – это в любом случае больше, чем ноль. Все прекрасно понимают, какие призовые на международных стартах, и, если на российских будут такие же, тогда, думаю, и стимулов, и людей, и экшена на самих соревнованиях будет побольше.

– Ходят слухи, что на Спартакиаде около 300 тысяч рублей будут платить за первое место.

– Посмотрим. Но это не должно быть разовой акцией, один раз ничего не работает. Если человек один раз выйдет побегать на дорожке, он не станет профессиональным спортсменом. Это должно быть постоянно.

– Вам уже говорили, какие будут выплаты?

– Для любых выплат нужно что-то выигрывать. Все зависит от твоего результата, и, если у тебя есть хороший результат, в любом виде спорта и в любых условиях, выпускают на международные старты или нет, ты в финансовом плане не будешь страдать. Конечно, ты точно никогда не сравняешься с футболистом по зарплате, но у тебя всегда будет, что покушать.

– А что вы думаете о зарплатах футболистов? Не обидно, что там суммы совсем другие?

– Вообще не думаю об этом. Просто все об этом кричат, и ты волей-неволей знаешь об этом, – сказал Шкуренев.