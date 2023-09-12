Олег Матыцин: «Думаю, международные спортивные организации поймут бесперспективность санкций. Бесконечного ничего не бывает»

Министр спорта Олег Матыцин высказался о санкциях в отношении России.

«Бесконечного ничего не бывает, я думаю, что и международные спортивные организации поймут бесперспективность такого санкционного режима. Но нам нельзя это время терять, нам ни в коем случае нельзя ждать, пока там что-то изменится. Мы сами страна, которая определяет политику, в частности в мире спорта.

Сегодня тоже для нас приоритетом должно быть построение национальной системы спортивного календаря, конкурентоспособной среды, инфраструктуры, кадрового обеспечения и создание новых форматов, которые мы уже предлагаем и будем предлагать в следующем году.

Это Игры Дружбы, это Игры БРИКС, это продолжение традиций Игр стран СНГ, это детские соревнования Дети Азии, это соревнования для паралимпийцев, сурдлимпийцев. Мы видим, что сейчас значительное количество стран проявляют интерес и принимают участие», – сказал .