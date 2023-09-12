Олег Матыцин: «Думаю, международные спортивные организации поймут бесперспективность санкций. Бесконечного ничего не бывает»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта Олег Матыцин высказался о санкциях в отношении России.

«Бесконечного ничего не бывает, я думаю, что и международные спортивные организации поймут бесперспективность такого санкционного режима. Но нам нельзя это время терять, нам ни в коем случае нельзя ждать, пока там что-то изменится. Мы сами страна, которая определяет политику, в частности в мире спорта.

Сегодня тоже для нас приоритетом должно быть построение национальной системы спортивного календаря, конкурентоспособной среды, инфраструктуры, кадрового обеспечения и создание новых форматов, которые мы уже предлагаем и будем предлагать в следующем году.

Это Игры Дружбы, это Игры БРИКС, это продолжение традиций Игр стран СНГ, это детские соревнования Дети Азии, это соревнования для паралимпийцев, сурдлимпийцев. Мы видим, что сейчас значительное количество стран проявляют интерес и принимают участие», – сказал Матыцин.

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11 комментариев

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Кирковский Александр
Естественно бесконечного ничего не бывает. Например жизней дедушек и развязанных ими авантюр.
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rdyabin@icloud.com
матицын главное позорище российского спорта.
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justbored
Матыцин аки царь Соломон завещал: "Всё проходит, и это тоже пройдёт".))
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Atsuktuvas
Скоро Всё Окончится
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Olga.t
И слава богу, что бесконечного ничего не бывает, и это относится не только к миру спорта.
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scorp19
Ну допустим лет через 20 поймут. Устроит ?
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Togliattinec
Почему же, бывает бесконечное. Бесконечная глупость и недальновидность российских чиновников и бюджетников разного уровня. Они ни капли не изменились с гоголевских времен.
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Melnikov1968
Вот недавно прошли игры стран СНГ. Никто толком их не освещал, сообщили сколько медалей выиграли спортсмены РФ на этом все. Кому нужны такие старты? Только спортсменам, узкому кругу специалистов и власти, чтобы показать свое величие. Но надо помнить, что спортивные события служат прежде всего для зрителей и болельщиков, а так это вещь в себе, которая постепенно умрёт, из-за отсутствия интереса.
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expertmer2020
- Сегодня тоже для нас приоритетом должно быть.............

Из высказывания не понятно, когда этот приоритет начнёт действовать.
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