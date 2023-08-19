Сергей Бубка получил награду за заслуги в World Athletics и почетное пожизненное членство в организации

Теги прыжки с шестом Сергей Бубка World Athletics (IAAF) Себастьян Коу сборная Украины Легкая атлетика

Сергей Бубка получил награду за заслуги и пожизненное членство в World Athletics.

Об этом пишет Inside the Games по итогам конгресса Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в Будапеште.

Глава организации Себастьян Коу вручил украинцу Бубке награду за заслуги, а также статус почетного пожизненного членства.

Бубка – олимпийский чемпион 1988 года и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом. С 2001-го он входил в управляющий совет World Athletics, а с 2015-го занимал пост первого вице-президента. В этом году он не выставил свою кандидатуру на переизбрание в должности.

 

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2 комментария

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Рус Киссенжер
в Украине получит срок.
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Рус Киссенжер
в Украине получит срок.
Если получит - то за дело. Великий спортсмен, как обычно бывает, превратился в обычного коррупционера.
Но думаю вряд-ли на спортивных функционеров такого типа, всем плевать.
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