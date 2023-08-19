Сергей Бубка получил награду за заслуги в World Athletics и почетное пожизненное членство в организации

Сергей Бубка получил награду за заслуги и пожизненное членство в World Athletics.

Об этом пишет Inside the Games по итогам конгресса Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в Будапеште.

Глава организации Себастьян Коу вручил украинцу Бубке награду за заслуги, а также статус почетного пожизненного членства.

Бубка – олимпийский чемпион 1988 года и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом. С 2001-го он входил в управляющий совет World Athletics, а с 2015-го занимал пост первого вице-президента. В этом году он не выставил свою кандидатуру на переизбрание в должности.