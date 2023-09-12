Матыцин о смене гражданства спортсменами: «Никакой трагедии в этом не видим. Я бы не рассматривал это как правило – это скорее исключение»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Легкая атлетика

Матыцин не видит трагедии в том, что некоторые спортсмены меняют гражданство.

«Нужно спросить у них, каковы были причины этих единичных случаев смены спортивного гражданства. Мы никакой трагедии в этом не видим, это просто повод задуматься о причинах.

Если они серьезные и значимые, нужно исключить эти причины, но мы видим, что подавляющее большинство спортсменов продолжают работать, продолжают чувствовать себя защищенными и продолжают испытывать интерес к развитию именно в нынешних условиях.

Я бы не рассматривал это как правило, это скорее исключение.

Если сравнивать количество занимающихся спортом, даже членов сборных команд, и количество спортсменов, сменивших спортивное гражданство, ущербом это я никак назвать не могу.

Важная задача – создать условия, при которых спортсмены будут заинтересованы продолжать свою карьеру здесь, прежде всего молодые спортсмены, наш резерв, и обеспечить устойчивое развитие национальной системы спорта», – сказал министр спорта России Олег Матыцин. 

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