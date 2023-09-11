Глава оргкомитета Игр дружбы: «Сейчас единственной гарантией чистого соревнования является организация турниров на территории РФ»

Глава оргкомитета Игр дружбы подчеркнул неполитизированность турнира.

«Противоречия разрывают мировой спорт: с одной стороны мы слышим заверения в неизоляции и невозможности изоляции российского спорта, о необходимости соблюдения прав человека, а с другой стороны видим решения последнего времени.

За наших спортсменов начинают заступаться иностранные спортсмены, говорю, например, о [Мартене] Фуркаде, который является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Это совершенно оправдано, потому что во многих видах ценность победы сомнительна без участия россиян.

По сути, мы приходим к тому, что сейчас единственной гарантией чистого соревнования является организация турниров на территории РФ. Приятно слышать позицию государства на этот счет.

Мы должны исследовать новые форматы, чтобы получить чистые соревнования, поэтому Игры дружбы – абсолютно неполитизированный мультиспортивный турнир с широкой палитрой видов спорта», – сказал Алексей Сорокин.