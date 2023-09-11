Глава оргкомитета Игр дружбы: «Сейчас единственной гарантией чистого соревнования является организация турниров на территории РФ»

Теги Олимпийская сборная России Мартен Фуркад Политика Игры дружбы Алексей Сорокин Легкая атлетика

Глава оргкомитета Игр дружбы подчеркнул неполитизированность турнира.

«Противоречия разрывают мировой спорт: с одной стороны мы слышим заверения в неизоляции и невозможности изоляции российского спорта, о необходимости соблюдения прав человека, а с другой стороны видим решения последнего времени.

За наших спортсменов начинают заступаться иностранные спортсмены, говорю, например, о [Мартене] Фуркаде, который является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Это совершенно оправдано, потому что во многих видах ценность победы сомнительна без участия россиян.

По сути, мы приходим к тому, что сейчас единственной гарантией чистого соревнования является организация турниров на территории РФ. Приятно слышать позицию государства на этот счет.

Мы должны исследовать новые форматы, чтобы получить чистые соревнования, поэтому Игры дружбы – абсолютно неполитизированный мультиспортивный турнир с широкой палитрой видов спорта», – сказал Алексей Сорокин.

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7 комментариев

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Татьяна Солотина
Как только не извернутся, чтобы оправдать то, что россиян выгнали из международных соревнований! Придумал вот про чистый спорт, обвинив всех в применении допинга! Вот и сидите чистые, но одинокие и нечего лезть к нечистым!
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Viks
"единственной гарантией чистого соревнования является организация турниров на территории РФ." --- Как ОИ в Сочи? Чище не придумаешь!
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Wellerman
Даже если вся Европа, США, Украина, МОК и федерации разных видов спорта возьмутся за руки и поднатужатся, у них не выйдет сделать настолько политизированное нечто, как у вас
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GtSwan
Ну зачем столько пафоса??? :)
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Viks
О как! А турниры не на территории РФ заведомо грязные ???
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Ковид 07.10.52
Это совершенно оправдано, потому что во многих видах ценность победы сомнительна без участия россиян...
Победа ценна, когда выступают мы и белорусы...без сомнения...
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Ovi174
На кого эти бредовые высказывания рассчитаны? Сделали из страны изгоя, с кем никто не хочет иметь дело, ни в спорте, ни в экономике, ни в политике! Может не нужно было 24 февраля ничего начинать и жили бы спокойно?
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