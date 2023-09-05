Коротышкин об условиях допуска российских пловцов: «Правильнее было бы остаться и не участвовать во всей этой неразберихе»

Евгений Коротышкин считает, что к российским пловцам будут относиться предвзято.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для участия россиян в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях и максимум с одним пловцом на каждой дистанции.

«Когда мы отправляем спортсменов на соревнования, в первую очередь думаем об их безопасности, думаю, нашим спортсменам ее не обеспечат.

Скорее всего, к ним будет предвзятое отношение и ребятам будет некомфортно выступать в таком статусе. Создается впечатление, что World Aquatics создала небольшую щелочку, куда надо всем влезть, это не равноправие.

Если бы меня лишали последней возможности выступить на Олимпиаде, я бы ругался благим матом. С одной стороны, ты всю жизнь готовишься к Олимпийским играм, чтобы доказать, что ты лучший в мире.

С другой стороны, туда влезла политика, которая не идет в гармонии с профессиональным спортом. Думаю, что правильнее было бы остаться и не участвовать во всей этой неразберихе», – сказал серебряный призер Олимпиады-2012 в плавании Евгений Коротышкин.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать