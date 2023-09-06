Олег Матыцин: «Нам надо выработать долгосрочную модель взаимоотношений с МОК, участия в международных соревнованиях»

Теги МОК Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что нужно продолжать сотрудничество с МОК.

«Российский спорт возвращается, но международный спорт переживает кризис. Нам нужно обсуждать, какую роль мы будем играть через пять, десять и пятнадцать лет.

Нам надо выработать долгосрочную модель взаимоотношений с МОК, участия в международных соревнованиях», – сказал Матыцин на заседании коллегии Минспорта.

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8 комментариев

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76er
Чего сказать-то хотел? )
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kovfun-barrios
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А как же альтернативные соревнования международного уровня?)) Всё, пенсионерская бравада испарилась?))
+7
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shahmur
Без раскачки и по плану.
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Ромарио163
Встать с колен и рывок!)))
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Alexander2022
А что до сих пор не выработали?
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La Gushka
Россия отдельно, МОК отдельно. Как мухи и котлеты.
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Код да Винчи
Ответ 76er
Чего сказать-то хотел? )
Типа, всё будет хорошо.
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Вячеслав Пустохин
Ответ kovfun-barrios
А как же альтернативные соревнования международного уровня?)) Всё, пенсионерская бравада испарилась?))
Никто не захотел больше участвовать в спартакиадах с призом в 60 тысяч рублей, который со скандалом выплачивают через пол года
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