Олег Матыцин: «Нам надо выработать долгосрочную модель взаимоотношений с МОК, участия в международных соревнованиях»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что нужно продолжать сотрудничество с МОК.

«Российский спорт возвращается, но международный спорт переживает кризис. Нам нужно обсуждать, какую роль мы будем играть через пять, десять и пятнадцать лет.

Нам надо выработать долгосрочную модель взаимоотношений с МОК, участия в международных соревнованиях», – сказал Матыцин на заседании коллегии Минспорта.