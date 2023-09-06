Помощник Путина Левитин: «Хотелось бы, чтобы мы сегодня подумали о том, какие можем сделать мероприятия международного уровня»

Помощник президента РФ призвал усилить работу по проведению международных стартов.

«Развитие международного спортивного сотрудничества в нынешних условиях – самая острая проблема, которую мы видим. Хотелось бы, чтобы мы сегодня подумали о том, какие можем сделать мероприятия международного уровня, чтобы ответить на вызовы, которые сегодня есть», – сказал помощник президента РФ Игорь Левитин на заседании коллегии Министерства спорта России.

Также Левитин заявил, что российским спортсменам нужна альтернатива для проведения сборов из-за сокращения финансирования.

«Сегодня нет возможностей для проведения сборов в том объеме, который был. Уменьшилось финансирование Минспорта и Олимпийского комитета России. Мы видим, что спортсмены 16 из 64 видов спорта из олимпийской программы не обеспечены полностью спортивной инфраструктурой.

Нам нужно подумать, как заменить [локации для сборов] в России или дружественных странах, которые могут выделить достойное место для подготовки наших сборных», – отметил Левитин.