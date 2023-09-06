Помощник Путина Левитин: «Хотелось бы, чтобы мы сегодня подумали о том, какие можем сделать мероприятия международного уровня»

Теги ОКР Игорь Левитин Министерство спорта России Легкая атлетика

Помощник президента РФ призвал усилить работу по проведению международных стартов.

«Развитие международного спортивного сотрудничества в нынешних условиях – самая острая проблема, которую мы видим. Хотелось бы, чтобы мы сегодня подумали о том, какие можем сделать мероприятия международного уровня, чтобы ответить на вызовы, которые сегодня есть», – сказал помощник президента РФ Игорь Левитин на заседании коллегии Министерства спорта России.

Также Левитин заявил, что российским спортсменам нужна альтернатива для проведения сборов из-за сокращения финансирования. 

«Сегодня нет возможностей для проведения сборов в том объеме, который был. Уменьшилось финансирование Минспорта и Олимпийского комитета России. Мы видим, что спортсмены 16 из 64 видов спорта из олимпийской программы не обеспечены полностью спортивной инфраструктурой.

Нам нужно подумать, как заменить [локации для сборов] в России или дружественных странах, которые могут выделить достойное место для подготовки наших сборных», – отметил Левитин.

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16 комментариев

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ретроградный меркурий
А может, надо лечить причину, а не последствия?
+17
-2
+15
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Alexander2022
Снова думать надо? Стратегия "сами приползут и будут просить вернуться" не сработала?
+11
-1
+10
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Viks
какие можем сделать мероприятия международного уровня» --- А чо так мелко? Межгалактический турнир надо сбацать.
+10
-1
+9
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smoky eyes
Может подумать лучше о том, как остановить ужас ужасный? Столько проблем сразу решится, жизней спасёт, денег стране сэкономит …
+9
-2
+7
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kovfun-barrios
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Ответ арап Петра Великого
Уменьшилось финансирование Минспорта и Олимпийского комитета России... ------------------------------- А что случилось?
)) Ну и вишенка.
____________________
Мы видим, что спортсмены 16 из 64 видов спорта из олимпийской программы не обеспечены полностью спортивной инфраструктурой.
__________________________________
Даже инфраструктурой необходимой не могут обеспечить, зато замахиваются на организацию каких-то альтернативных соревнований международного уровня.
+7
-1
+6
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арап Петра Великого
Уменьшилось финансирование Минспорта и Олимпийского комитета России...
-------------------------------
А что случилось?
+6
-2
+4
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Viks
достойное место для подготовки наших сборных», – отметил Левитин. --- Подготовки к ЧЕМУ?
+4
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kovfun-barrios
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ арап Петра Великого
Блефуют...
Да само собой, я тоже угораю над ними, и теми, кто им верит. В прошлом году они заявляли то же самое, что было сделано? Нуль. В этом году по второму кругу. В 2024 будет ещё одно обещание, и снова ничего не произойдёт. И так, пока люди в России будут позволять себя обманывать, т.е. до бесконечности.
+3
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Viks
Левитин: «Хотелось бы, чтобы мы сегодня подумали --- Хотелось бы. Чтобы вы подумали. Но не верится.
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Maturmalai
А может больше не надо, а?
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Lesana
скоро уже 2 года как думают. Думцы, б....
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JL JL
думай думай думай думай...
была такая песенка, не помню, лет 50 назад.
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Татьяна Солотина
Подумать можете, но сделать ничего не сможете. Эта задача не по вам, вас выдавили из международного спорта, и надолго
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Ilya Kurepa
"Нам нужно подумать, как заменить [локации для сборов] в России или дружественных странах, которые могут выделить достойное место для подготовки наших сборных" - в Сомали и Эритрию обратитесь , там прекрасные условия для тренировок- особенно по зимним видам ...
0
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арап Петра Великого
Ответ kovfun-barrios
)) Ну и вишенка. ____________________ Мы видим, что спортсмены 16 из 64 видов спорта из олимпийской программы не обеспечены полностью спортивной инфраструктурой. __________________________________ Даже инфраструктурой необходимой не могут обеспечить, зато замахиваются на организацию каких-то альтернативных соревнований международного уровня.
Блефуют...
0
0
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