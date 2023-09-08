Ирина Роднина: «Условия МОК неадекватны, они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов. Так быть не должно»
Ирина Роднина назвала неадекватными условия МОК для допуска россиян на ОИ.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов и спортсменов, представляющих силовые ведомства.
«Дискуссии по поводу Олимпийских игр уже притомили. Условия допуска? Там фактически наоборот – условия по недопуску.
Эти условия неадекватны, они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов. Так быть не должно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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Вот как раз вопрос, как так, КАК ТАК!!!? В Западных недемократических странах за все эти годы, каждый депутат уже по сто раз сменился, а ты все сидишь и сидишь, сидишь и сидишь, и, загребаешь ненасытно, и, языком плетешь чребухрень без конца и края. И у вас у всех как была недвижимость на Западе так и осталась и по несколько загранпаспортов. И все близкие у дипутатов ТАМ сидят. На Западе! А простому народу вы здесь лапшу на уши по кругу вешаете!