Ирина Роднина: «Условия МОК неадекватны, они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов. Так быть не должно»

Теги Ирина Роднина МОК Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина назвала неадекватными условия МОК для допуска россиян на ОИ.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов и спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«Дискуссии по поводу Олимпийских игр уже притомили. Условия допуска? Там фактически наоборот – условия по недопуску.

Эти условия неадекватны, они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов. Так быть не должно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

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5 комментариев

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Marya Y
Конечно, не должно. Сама Ирина Константиновна успела - а остальным не фиг делать. Легко быть патриотом за чужой счёт.(с.)
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JL JL
Как раз все более-менее адекватно. Условия МОК такие, в какие их вы поставили, в том числе и ты, дипутатка с 20-летним почти стажем.
Вот как раз вопрос, как так, КАК ТАК!!!? В Западных недемократических странах за все эти годы, каждый депутат уже по сто раз сменился, а ты все сидишь и сидишь, сидишь и сидишь, и, загребаешь ненасытно, и, языком плетешь чребухрень без конца и края. И у вас у всех как была недвижимость на Западе так и осталась и по несколько загранпаспортов. И все близкие у дипутатов ТАМ сидят. На Западе! А простому народу вы здесь лапшу на уши по кругу вешаете!
+4
-1
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Viks
Роднина: «Условия МОК неадекватны --- Это САНКЦИИ. Такие же как и во всех других сферах, санкции на ВСЕХ граждан России - почему спортсмены должны быть не как все?
+4
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Manukello
Ответ JL JL
Как раз все более-менее адекватно. Условия МОК такие, в какие их вы поставили, в том числе и ты, дипутатка с 20-летним почти стажем. Вот как раз вопрос, как так, КАК ТАК!!!? В Западных недемократических странах за все эти годы, каждый депутат уже по сто раз сменился, а ты все сидишь и сидишь, сидишь и сидишь, и, загребаешь ненасытно, и, языком плетешь чребухрень без конца и края. И у вас у всех как была недвижимость на Западе так и осталась и по несколько загранпаспортов. И все близкие у дипутатов ТАМ сидят. На Западе! А простому народу вы здесь лапшу на уши по кругу вешаете!
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-1
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