Ирина Роднина: «Условия МОК неадекватны, они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов. Так быть не должно»

Ирина Роднина назвала неадекватными условия МОК для допуска россиян на ОИ.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов и спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«Дискуссии по поводу Олимпийских игр уже притомили. Условия допуска? Там фактически наоборот – условия по недопуску.

Эти условия неадекватны, они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов. Так быть не должно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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