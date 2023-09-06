WADA: «Письмо, направленное в Антидопинговое агентство Франции, является частью нормального процесса»

В WADA прокомментировали претензии к Французскому антидопинговому агентству.

Ранее стало известно, что WADA направило в Антидопинговое агентство Франции (AFLD) письмо, где говорится о трех допинг-случаях, в которых AFLD было «недостаточно строгим». WADA обвинило агентство в принятии решений, «явно не соответствующих ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда».

«WADA является глобальным руководящим органом по борьбе с допингом в спорте, значительная часть нашей работы заключается в обеспечении последовательного и справедливого применения Всемирного антидопингового кодекса всеми подписавшими его сторонами в отношении всех спортсменов.

Без такой последовательности во всем мире не может быть гармоничной антидопинговой системы. Этот подход поддерживается на законодательном уровне правительствами всех стран мира, в том числе и Франции.

Если у WADA возникают опасения, что какая-либо из стран, подписавших Кодекс, не выполняет своих обязательств, оно будет выступать от имени спортсменов, чтобы обеспечить последовательность и справедливость. Письмо, направленное WADA в AFLD, является частью этого нормального процесса», – сообщили в WADA.

WADA предупредило Антидопинговое агентство Франции о возможных санкциях. Одна из них – запрет на проведение стартов уровня Олимпиады