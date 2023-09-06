Васильев о претензиях WADA к Франции: «Это обычный спектакль, чтобы показать, что у WADA одинаковый подход ко всем»

Дмитрий Васильев считает инсценировкой претензии WADA к Франции.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило Антидопинговое агентство Франции (AFLD) о возможных санкциях, включая запрет на проведение соревнований уровня Олимпийских игр. Это произошло после трех допинг-случаев, в которых AFLD действовало «недостаточно строго», по мнению WADA.

«Абсолютно не допускаю, чтобы WADA отстранили французов от Олимпиады или лишили Францию ее проведения. Это обычный спектакль, чтобы показать, что у Всемирного антидопингового агентства одинаковый подход ко всем. Спустят на тормозах, таких примеров уже было немало.

Еще один сценарий, который приходит в голову, – это то, что сейчас у Франции не лучшим образом идут дела, чтобы проводить Олимпиаду. Возможно, разыгрывают карты, чтобы перенести ОИ в другую страну. Потому что отказаться от проведения игр самим – потерять лицо, а тут подозрения будут сняты из‑за санкций WADA. А после Олимпиады все по‑тихому вернут на свои места.

Подобных сценариев может быть много, но в искренность WADA я не верю. Это политическое агентство настроено против некоторых неугодных им», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.