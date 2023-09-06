Матыцин предложил создать совет по международному сотрудничеству при Минспорте

Теги ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России ПКР Легкая атлетика

Олег Матыцин предложил создать совет по международному сотрудничеству при Министерстве спорта РФ.

Сегодня в Москве прошло заседание коллегии Минспорта.

«Хочу внести предложение на заседании коллегии. Нам нужно максимально консолидировать усилия, поэтому предлагаю создать совет при министерстве спорта по международному сотрудничеству, куда мы пригласим представителей Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, спортивных федераций и министерства иностранных дел.

Хотим, чтобы этот орган регулярно встречался и вырабатывал оперативные и долгосрочные механизмы нашей международной политики», – сказал министр спорта РФ.

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12 комментариев

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Lanc
Ну да, международное сотрудничество в нашем спорте так сильно расширилось в последние годы, что для него потребовался совет.
+12
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Damien King
Будут глобус крутить, ища страны, которым ещё можно предложить сотрудничество?
+10
-2
+8
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Люсия Федосова
Опять плодят новые структуры чтобы отмывать бюджетные деньги ..Чиновникам ищут теплые места.
+7
-2
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Татьяна Бурова
А что Мин. спорта не справляется? странная какая- то инициатива
+3
-1
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Лия Романова
совет для советов там, где надо не советовать, а что-то делать)))
+3
-2
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Mari Gams
Столько у нас сейчас навалилось международного сотрудничества , что нужно срочно создать ещё и совет , без советчиков министерство не справляется , и день и ночь международно сотрудничают из сил выбились , помощь срочно нужна ! )
+1
0
+1
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La Gushka
Новую бюджетопилку основать решили?
+1
0
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Док Аксель
Комитеты, советы создают... Кто бы вам присоветовал практическими делами заниматься, а не плодить прозаседавшихся болтунов.
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Александр Скворцов
Осталось только выяснить с кем будем сотрудничать и сколько это будет стоить бюджету РФ и гражданам-налогоплательщикам!
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Лека-Лека
Пусть расшифрует слово МЕЖДУНАРОДНОМУ.
А то - кому и кобыла невеста
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