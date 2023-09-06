Матыцин предложил создать совет по международному сотрудничеству при Минспорте

Олег Матыцин предложил создать совет по международному сотрудничеству при Министерстве спорта РФ.

Сегодня в Москве прошло заседание коллегии Минспорта.

«Хочу внести предложение на заседании коллегии. Нам нужно максимально консолидировать усилия, поэтому предлагаю создать совет при министерстве спорта по международному сотрудничеству, куда мы пригласим представителей Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, спортивных федераций и министерства иностранных дел.

Хотим, чтобы этот орган регулярно встречался и вырабатывал оперативные и долгосрочные механизмы нашей международной политики», – сказал министр спорта РФ.