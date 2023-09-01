Максим Агапитов: «Решение о невиновности Кашириной должно было остаться в силе. Но получился бы скандальный прецедент»

Теги допинг дисквалификации WADA сборная России жен CAS Татьяна Каширина ФТАР Максим Агапитов Тяжелая атлетика

Максим Агапитов считает несправедливым бан тяжелоатлетки Татьяны Кашириной.

Серебряный призер Лондона-2012 дисквалифицирована на 8 лет после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил оправдательный вердикт Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу о допинге.

«Это все старая история. Как вы помните, Каширина была отстранена от спорта еще в 2020 году за нарушение, которое якобы случилось более 10 лет назад. Но Татьяна тогда доказала свою правоту, вернулась и начала выступать. Но РУСАДА и WADA подали апелляцию, и CAS принял их сторону, дисквалифицировав спортсменку на восемь лет.

Мы сильно надеялись и держали кулаки, чтобы спортсменка имела возможность продолжать выступления. Но по подобным делам в России около 300 представителей из разных видов спорта ранее были дисквалифицированы. И если бы Татьяну оправдали, то получился бы скандальный прецедент. Но я считаю, что было бы правильно и справедливо оправдать нашу спортсменку, как и многих других россиян, которые ранее были наказаны.

Если бы суд сейчас оправдал Каширину, то налицо была бы видна неправота предыдущих решений по дисквалификации россиян. Я считаю, что должно было остаться в силе решение о невиновности Кашириной», – сказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг. Она серебряный призер Олимпиады-2012 по тяжелой атлетике

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