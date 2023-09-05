Вице-премьер Чернышенко: «Дискриминационная политика в отношении наших спортсменов лишила мировые соревнования зрелищности и объективности»
Дмитрий Чернышенко объяснил, почему мировые соревнования лишились зрелищности.
Об этом вице-премьер России высказался на заседании «Современная Россия: устойчивость к вызовам времени» в рамках Форума социальных инноваций регионов.
«Дискриминационная политика в отношении наших спортсменов не принесла желаемых результатов недружественным странам и международным спортивным организациям, а, напротив, лишила мировые соревнования зрелищности и объективности», – заявил Чернышенко.
Мировые соревнования благополучно проживут без России.
А отечественный спорт и болельщики без мировых форумов и олимпиад чувствуют себя ущербными.
Спасибо за "дальновидно просчитанные" стратегические геополитические многоходовочки.....
Значительно потеряли синхронное плавание, худ.гимнастика, существенно-- лыжные гонки и фигурное катание, и пожалуй, все на этом.