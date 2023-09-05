Вице-премьер Чернышенко: «Дискриминационная политика в отношении наших спортсменов лишила мировые соревнования зрелищности и объективности»

Теги Дмитрий Чернышенко Политика Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко объяснил, почему мировые соревнования лишились зрелищности.

Об этом вице-премьер России высказался на заседании «Современная Россия: устойчивость к вызовам времени» в рамках Форума социальных инноваций регионов.

«Дискриминационная политика в отношении наших спортсменов не принесла желаемых результатов недружественным странам и международным спортивным организациям, а, напротив, лишила мировые соревнования зрелищности и объективности», – заявил Чернышенко.

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42 комментария

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LaffyTaffy
Клоун
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Viks
лишила мировые соревнования зрелищности и объективности», – заявил Чернышенко. ---- Ха-ха-ха! Он сам-то видел последний чемпионат мира по лёгкой атлетике?
+36
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Unnamed80
Смотрел ЧМ по лёгкой атлетике. Всё было великолепно, очень и очень зрелищно и вполне объективно. Эмоций вместе с женой получили очень много, хотя жена до этого лёгкую атлетику никогда не смотрела.
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Олег Кузнецов
Ответ LaffyTaffy
Клоун
Зато теперь средняя пенсия в стране 170 долларов. Слабо Европе такое повторить?
+22
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Tun
им самим не смешно?
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Wokulski
А это не для вас сказано. "Тот самый", никогда не врущий и не имеющий двойников, вполне оценит...
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Viks
«Дискриминационная политика в отношении наших спортсменов --- Ликбез: Дискриминация - это ущемление чьих-то прав. Ни один спортсмен не обладает неотъемлемым правом выступать на соревнованиях. Нет такого Права = нет дискриминации.
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Бартоломью
Как говорится им всё божья роса в глаза бьет...
Мировые соревнования благополучно проживут без России.
А отечественный спорт и болельщики без мировых форумов и олимпиад чувствуют себя ущербными.
Спасибо за "дальновидно просчитанные" стратегические геополитические многоходовочки.....
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Football family Gdansk
Ответ Viks
лишила мировые соревнования зрелищности и объективности», – заявил Чернышенко. ---- Ха-ха-ха! Он сам-то видел последний чемпионат мира по лёгкой атлетике?
Занят был он просмотром чемпионата Забайкальского края по тяжёлой атлетике, вот там были истинные эмоции и драйв, не то что на ЧМ по ЛА
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Melnikov1968
Возможно, что некоторые виды спорта потеряли в зрелищности, например, фигурное катание, хоккей, лыжные гонки. Но при чем здесь об’ективность? Все соревнования проходят по правилам конкретных видов спорта и в них побеждают сильнейшие спортсмены, которые на них выступают. Так что не надо здесь пороть ерунду про об’ ективность.
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gum
У Чернышенко наверное столько загран командировок накрылось, вот и обижается
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Isshin88
Ему надо в стендап идти выступать.
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Дмитрий Джи
Ответ LaffyTaffy
Клоун
да они там все
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vzi
Особенно Лига Чемпионов и ЧМ по футболу пострадали.
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Viks
Ответ дон Рэба
Комментарий удален модератором
Так сколько видов пострадало? Три из ста трёх?
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Damien King
Ну да. Не то что фестиваль студенческого спорта в Екатеринбурге или Игры в Беларуси. Верх зрелищности и объективности. Кстати, их кто-то смотрел?
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палковводец суворов
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Я кроме хоккея ни одного вида спорта представить не могу чтобы там хоть какая-то потеря интереса произошла после отстранения рф.
Как раз хоккей, в котором Россия брала титул последний раз в 2014 (во всех возрастных категориях), пострадал не слишком.
Значительно потеряли синхронное плавание, худ.гимнастика, существенно-- лыжные гонки и фигурное катание, и пожалуй, все на этом.
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Кавабунга Шреддоголовый
Чушь собачья! Чемпионат мира по легкой атлетике прошел очень даже и было классно смотреть. Драмы хватало каждый день
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Atsuktuvas
Тут как с мудростью про халву: если 100 раз сказать, что мир без нас рухнул - мир не рухнет...
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AaA
Ясен пень! Особенно ЧМ в Будапеште подтвердил это! А без российских спринтеров, стайеров и прочих бегунов и метателей чемпионат превратился в фарс. Ни одной медали этим темненьким не досталось бы. То то они радовались, что россияне не приехали. Надо же быть таким иди отом!
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Виталий Кошкин
Угробили будущее страны, теперь не до спорта...
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Bullet91
Ответ дон Рэба
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получается это все затеяли чтоб наш спорт задавить? ты смотри какой запад коварный, заставил ввести войска в Украину чтоб наш спорт задавить!
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Viks
Ответ дон Рэба
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Никто их не уничтожает, тем более целенаправленно - не лепи хрень.
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Я кроме хоккея ни одного вида спорта представить не могу чтобы там хоть какая-то потеря интереса произошла после отстранения рф.
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Ярик01
Согласен, унылый финал ЛЧ и ЧМ по футболу этому в подтверждение.
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