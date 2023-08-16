Чернышенко – Путину об Играх стран СНГ: «Наши атлеты завоевали 149 золотых медалей. Это большой результат»

Чернышенко рассказал Путину об успехе сборной России на Играх стран СНГ.

Соревнования проходили в Беларуси с 4 по 13 августа. Российская команда выиграла медальный зачет, завоевав 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград.

«Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на вторых Играх стран СНГ, которые, Вы помните, по Вашей инициативе Советом глав стран СНГ были поддержаны.

Первые Игры у нас прошли в 2021 году в Казани, а вторые Игры как раз в этом году принимала Беларусь. Они завершились недавно в Минске – 14 августа. Участниками стали четыре тысячи спортсменов из девяти стран СНГ и 13 дружественных стран.

Всего было разыграно 246 комплектов наград. Наши атлеты, их было 408 из 63 субъектов, завоевали 288 медалей, из них 149 золотых в 17 видах спорта. Это большой результат.

А уже в эти выходные, 19 августа, в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие команды уже из 36 стран, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ.

Так что с уверенностью можно сказать, что международная спортивная жизнь продолжается, и российские спортсмены поддерживают соревновательную активность. Причем спортивные результаты, которые они демонстрируют, на уровне чемпионатов мира», – сказал вице-премьер РФ.