Чернышенко – Путину об Играх стран СНГ: «Наши атлеты завоевали 149 золотых медалей. Это большой результат»

Теги Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Политика Игры стран СНГ Легкая атлетика

Чернышенко рассказал Путину об успехе сборной России на Играх стран СНГ.

Соревнования проходили в Беларуси с 4 по 13 августа. Российская команда выиграла медальный зачет, завоевав 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград.

«Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на вторых Играх стран СНГ, которые, Вы помните, по Вашей инициативе Советом глав стран СНГ были поддержаны.

Первые Игры у нас прошли в 2021 году в Казани, а вторые Игры как раз в этом году принимала Беларусь. Они завершились недавно в Минске – 14 августа. Участниками стали четыре тысячи спортсменов из девяти стран СНГ и 13 дружественных стран.

Всего было разыграно 246 комплектов наград. Наши атлеты, их было 408 из 63 субъектов, завоевали 288 медалей, из них 149 золотых в 17 видах спорта. Это большой результат.

А уже в эти выходные, 19 августа, в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие команды уже из 36 стран, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ.

Так что с уверенностью можно сказать, что международная спортивная жизнь продолжается, и российские спортсмены поддерживают соревновательную активность. Причем спортивные результаты, которые они демонстрируют, на уровне чемпионатов мира», – сказал вице-премьер РФ.

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bashibuzuck
А чё нигде не показывали то?
+56
0
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kos331
А если бы в играх принимали участие только российские спортсмены, то золотых медалей было бы 246! Думать надо головой, Чернышенко, прежде, чем к главному на поклон идти.
+40
0
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жалько Печалич
А какие надои в стране, как посевная прошла на ура, как доллар скукоживается к рублю.. хотя..
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Ответ Bashibuzuck
А чё нигде не показывали то?
Чтоб не сглазить
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Что за Игры СНГ? Подпольные что ли)))
Нигде не показывали, мы и не слышали..
А там оказывается результаты на уровне ЧМ!
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Bashibuzuck
А чё нигде не показывали то?
Ты игры видел? Нет. А вот наши атлеты завоевали 149 золотых медалей. Это большой результат.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Гойда!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pierre_
Ага, как в анекдоте: Леонид Ильич занял почетное второе место, а Рональд Рейган пришел предпоследним
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladrus7722
путин сегодня в тренде, кликбейт растет как на дрожжах!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eduard Rastryopin
"Причем спортивные результаты, которые они демонстрируют, на уровне чемпионатов мира», – сказал вице-премьер РФ.
Бурно апплодирую стоя.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
149 золотых медалей готово. Ещё 300 на подходе.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
"Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на вторых Играх стран СНГ, которые, Вы помните, по Вашей инициативе Советом глав стран СНГ были поддержаны." (с) Даже здесь необходимо подчеркнуть роль вождя. Игры полный отстой, а докладывает, будто общий зачёт ОИ выиграли. Чернышенко, безусловно, образцовый подхалим, весь такой гладенький, лощеный.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Fenomeno 9️⃣
Ответ Bashibuzuck
А чё нигде не показывали то?
Главное что Царю результаты в папочке на стол положили
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mossad
Что на целых 3 больше чем 146!
Прорыв!!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Works Tarmac SL7
Как же я ору🤣🤣🤣🤣
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОуэнЗеСимпл
А че, были такие игры ???
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pont77
Ответ Bashibuzuck
А чё нигде не показывали то?
Это не для зрителей, а чтобы папочку на стол положить и дедушка был доволен.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippa
о как! я даже не знал чтт проходили игры
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Works Tarmac SL7
Ответ Eduard Rastryopin
"Причем спортивные результаты, которые они демонстрируют, на уровне чемпионатов мира», – сказал вице-премьер РФ. Бурно апплодирую стоя.
Ага, инфу же проверить невозможно🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eduard Rastryopin
Ответ S Works Tarmac SL7
Ага, инфу же проверить невозможно🤣
Ваше недоверие словам Чернышенко попахивает экстремизмом и дискредитацией российского спорта.
Вы случаем не трансформер-биомеханоид?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sabur
Всем по Мерседесу! Ой, конечно, же по Москвичу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moffo
А орденов и почетных грамот сколько?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Ну конечно)) когда не с кем соревноваться, то можно и тысячи золотых медалей выигрывать))) а на олимпиадах сколько выигрывали ?)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ноу Нейм
Ответ Tima_Milan
сказал вице-премьер РФ, вынимая с усилием язык
Коричневый язык
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vatto
сказочная страна....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий