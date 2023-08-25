Александр Попов: «Мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях. МОК должен принести извинения за наше отстранение»
Четырехкратный олимпийский чемпион призвал МОК извиниться перед Россией.
«Я считаю, что мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях, с флагом, гимном и остальной национальной атрибутикой. Либо так, либо никак иначе.
У нас должна быть четкая позиция в этом вопросе, и МОК (Международный олимпийский комитет) должен принести извинения за наше отстранение», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и почетный член МОК Александр Попов.
Никто на наших условиях Россию обратно не примет. Ближайшие 2 Олимпиады точно.