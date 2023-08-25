Александр Попов: «Мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях. МОК должен принести извинения за наше отстранение»

Теги МОК Олимпийская сборная России Александр Попов Водные виды

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал МОК извиниться перед Россией.

«Я считаю, что мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях, с флагом, гимном и остальной национальной атрибутикой. Либо так, либо никак иначе.

У нас должна быть четкая позиция в этом вопросе, и МОК (Международный олимпийский комитет) должен принести извинения за наше отстранение», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и почетный член МОК Александр Попов.

25 комментариев

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maks44
Еще пусть весь Запад перед нами извинится за санкции. И Украина пусть извинится за то что не сдалась.
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разноцветный логотип
да что они все как зацепились за флаг и гимн? на прошлых олимпиадах как-то без разницы было, а тут все в унисон запели
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Igor Vladimirov
Ответ Stopworrying
Комментарий скрыт
Политические импотенты это те кто видит у России диктаторско-тоталитарное будущее нео-совка.
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Dottore
Попов великий спортсмен, но говорит чушь. Никто не будет извиняться, это же всем давно известно...
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brig_Mercury
Шел 2032 год... 3 летние ОИ без России, а Александр Попов все ждал извинений от МОК. Его телефон предательски молчал.
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Павел Павлов
Ну это когда наши солдаты будут мыть сапоги в водах Тихого океана.А пока милости просим на Спартакиады с Таджикистаном и Эритреей
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+4
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Дмитрий Тясин
Ответ Dmona1
Эти чиновники от Мока приносить извинения не будут конечно. Тут суть в другом, почему мы до сих пор платим немалые взносы? Зачем??? Нам это ничего не даёт. Закончится Украина, начнётся другое.
Ох уж эти мифические взносы. Мок распределяет свыше 90%. доходов. За все время существования ОКР, они нам заплатили намного больше, чем мы им.
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Паскаль Шимбонда
Зазеркалье, серьезно 🤦🏻‍♂️
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miter-ar
Как легко говорить о том, что на тебя никак не влияет
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PapaKostya
Печально читать такой бред от титулованного и уважаемого человека…
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Лимит Лимитович
цензурных слов нет от того, какие же они тупые все и жалкие
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Кирилл Шарапов
Ответ blackdeathvodka
Полностью согласен. Только так.
У нас и так спорт в упадке, вы предлагаете его добить?
Никто на наших условиях Россию обратно не примет. Ближайшие 2 Олимпиады точно.
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Ernest Imamov
извинения вряд ли, а с остальным поддерживаю
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Kestutis Ceponis
Я не верю, что найдется спортсмен без мозга. Но как можно говорить такую ​​чушь. С этой мерой нам придется ждать еще как минимум пять лет, прежде чем мы сможем полноценно участвовать в международных соревнованиях. Спасибо за понимание.С уважением.
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Dmona1
Эти чиновники от Мока приносить извинения не будут конечно. Тут суть в другом, почему мы до сих пор платим немалые взносы? Зачем??? Нам это ничего не даёт. Закончится Украина, начнётся другое.
+2
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СынМилосердова
Попов поплыл, теперь уже фигурально.
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Заборостроитель
почетный член извинись за МОК
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fewral
И приползти на коленях)
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Fenix4050
Ответ Timur_A
На прошлых Олимпиадах было наказание за дело. Наказывать за подобные дела надо не только Россию, но и Россию было за что наказать. А сейчас отстранили по беспределу. Решать кто прав, а кто не прав в вооружённом конфликте - не компетенция МОК, а совбез ООН никакой резолюции не выносил, естественно, т.к. у России там право "вето".
Гениально, решать должен не МОК а совбез который не может вынести никакую резолюцию по причине того что у стран есть право вето.
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blackdeathvodka
Полностью согласен. Только так.
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psa.1207
Ответ maks44
Еще пусть весь Запад перед нами извинится за санкции. И Украина пусть извинится за то что не сдалась.
Поразительно просто, насколько эффективным был отрицательный отбор за время путинской власти. Российские «элиты» оказались в подавляющем большинстве тупыми, бессовестными и продажными. Что уж тогда говорить об остальном населении.
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