Мутаз Баршим: «Был бы рад видеть Лысенко, Иванюка и Акименко на ОИ-2024. Они очень сильные ребята, а я обожаю конкуренцию»

Мутаз Баршим заявил, что был бы рад видеть российских спортсменов на ОИ-2024.

«Конечно, я слежу за их результатами. Как иначе? Знаю, что они несколько раз прыгали по 2,33 – 2,35.

По поводу их допуска... Ситуация реально сложная и решать не мне. В секторе, знаю, тоже разные мнения. Но как чисто по мне: я был бы рад посоревноваться с ними в Париже.

, и Акименко очень сильные ребята, а я обожаю конкуренцию, поэтому был бы рад их видеть. Вместе все мы можем прыгнуть еще выше», – передает слова Баршима корреспондент Sports.ru Владимир Иванов.