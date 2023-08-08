Данил Лысенко: «Мировой рекорд – это цель, мечта каждого спортсмена. Думаю, у меня есть все для этого»

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал о мечте побить мировой рекорд.

Лысенко – серебряный призер ЧМ-2017. 6 августа он выиграл чемпионат России в Челябинске с результатом 2,33 м.

– Тебе хватает конкуренции на чемпионате России или нужны соперники посильнее?

– Конечно, конкуренция достаточно хорошая. Парни – молодцы, стараются, прыгают. Но если бы была возможность конкурировать с лидерами мирового рейтинга, было бы интереснее всем, и мне в том числе. И результаты были бы другими.

– Сейчас 2,35 у тебя (30 июля Лысенко выиграл открытый чемпионат Беларуси с этим результатом – Sports.ru), а у твоего главного соперника катарца Мутаза Баршима 2,36. Сможешь в этом году его перепрыгать?

– Да, думаю, смогу. Я настроен перепрыгать его. Надеюсь, получится. Буду стараться, стремиться к этому, все есть для этого.

Мы с ним соперничаем, но на удаленке. Хочется обыграть его все равно.

– Вы с ним в соцсетях не контактируете?

– В принципе, нет. Я ему писал, поздравил его с результатом, когда он прыгнул 2,36. Он даже мне ничего не ответил, поставил лайк на сообщение – просто увидел. Раньше, когда в 2018 году мы с ним ездили по соревнованиям, мы в соцсетях общались. Он мне желал удачи, поздравлял, так же – я его. Было какое-то общение, сейчас – нет.

– Твой тренер сказал, что видит в тебе потенциал, что ты сможешь установить мировой рекорд (в 1993 году кубинец Хавьер Сотомайор прыгнул на 2,45 м, а личный рекорд Лысенко составляет 2,40 м – Sports.ru).

– Не знаю. Тренер, наверное, лучше видит. Я, конечно, иду к этому. Это цель, мечта каждого спортсмена. Я иду. Думаю, у меня есть все для этого.

– Сезон почти закончился, следующий – олимпийский. Ты как настраиваешься? Мысли есть?

– Честно, нет мыслей. Что будет – то будет. Если что-то изменится, будет классно. Не пустят нас, я слышал, что наши че-то придумали другое. Я особо над этим не задумываюсь, просто готовлюсь и иду вперед, – сказал 26-летний Лысенко в эфире телеканала «Россия 24».

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