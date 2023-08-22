Светлана Журова: «Нельзя называть стадионы в честь спортсменов при их жизни. Должно пройти время, тогда и можно будет вынести оценку по общим заслугам»

Журова считает, что не нужно называть стадионы в честь спортсменов при их жизни.

Ранее легкоатлетическому стадиону имени Елены Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название – «Труд». Это произошло после высказываний спортсменки.

«Я считаю, что нельзя называть стадионы в честь спортсменов при их жизни. Должно пройти время, тогда и можно будет вынести оценку по общим заслугам.

Этот пример лишний раз показывает, что могут быть нюансы. Именно поэтому я категорически против того, чтобы мне при жизни был поставлен памятник, не дай бог, убью сразу! Вот когда меня уже не будет, пожалуйста, но не сейчас.

По этой же причине я выступаю против того, чтобы спортсменам присуждали звание Героя России. Нельзя исключать, что со временем может всплыть допинговая история или еще что-нибудь.

И как можно будет лишить спортсмена такого звания, если вдруг окажется, что он выступал нечестно? Лучше награждать званием «Герой спорта».

Сейчас возмущаются, что иностранцы (World Athletics) не включили Исинбаеву в список 40 самых влиятельных легкоатлеток мира, но при этом стадион в ее честь переименовывают. Тут прослеживаются некие двойные стандарты.

Если мы говорим исключительно про спорт, то она действительно заслуживает многого, остальное – вопрос личности. Оценивать надо по совокупности, не надо торопиться», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

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