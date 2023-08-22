Светлана Журова: «Нельзя называть стадионы в честь спортсменов при их жизни. Должно пройти время, тогда и можно будет вынести оценку по общим заслугам»
Журова считает, что не нужно называть стадионы в честь спортсменов при их жизни.
Ранее легкоатлетическому стадиону имени Елены Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название – «Труд». Это произошло после высказываний спортсменки.
«Я считаю, что нельзя называть стадионы в честь спортсменов при их жизни. Должно пройти время, тогда и можно будет вынести оценку по общим заслугам.
Этот пример лишний раз показывает, что могут быть нюансы. Именно поэтому я категорически против того, чтобы мне при жизни был поставлен памятник, не дай бог, убью сразу! Вот когда меня уже не будет, пожалуйста, но не сейчас.
По этой же причине я выступаю против того, чтобы спортсменам присуждали звание Героя России. Нельзя исключать, что со временем может всплыть допинговая история или еще что-нибудь.
И как можно будет лишить спортсмена такого звания, если вдруг окажется, что он выступал нечестно? Лучше награждать званием «Герой спорта».
Сейчас возмущаются, что иностранцы (World Athletics) не включили Исинбаеву в список 40 самых влиятельных легкоатлеток мира, но при этом стадион в ее честь переименовывают. Тут прослеживаются некие двойные стандарты.
Если мы говорим исключительно про спорт, то она действительно заслуживает многого, остальное – вопрос личности. Оценивать надо по совокупности, не надо торопиться», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
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Ну разве что такие можно варианты рассмотреть:
1) памятник тем, кого не должно быть в госдуме
2) памятник спортсменам, разочаровавшим своих болельщиков своими поступками после окончания спортивной карьеры
3) памятник жополизу (но тут есть помощнее кандидаты, конечно)
Список с разными вариациями можно продолжать довольно долго...
Тут как раз нет двойных стандартов, Исинбаеву синхронно отменили и у нас , и за рубежом