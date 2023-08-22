Светлана Журова: «Нельзя называть стадионы в честь спортсменов при их жизни. Должно пройти время, тогда и можно будет вынести оценку по общим заслугам»

Теги Елена Исинбаева Светлана Журова прыжки с шестом ТАСС Легкая атлетика

Журова считает, что не нужно называть стадионы в честь спортсменов при их жизни.

Ранее легкоатлетическому стадиону имени Елены Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название – «Труд». Это произошло после высказываний спортсменки. 

«Я считаю, что нельзя называть стадионы в честь спортсменов при их жизни. Должно пройти время, тогда и можно будет вынести оценку по общим заслугам.

Этот пример лишний раз показывает, что могут быть нюансы. Именно поэтому я категорически против того, чтобы мне при жизни был поставлен памятник, не дай бог, убью сразу! Вот когда меня уже не будет, пожалуйста, но не сейчас.

По этой же причине я выступаю против того, чтобы спортсменам присуждали звание Героя России. Нельзя исключать, что со временем может всплыть допинговая история или еще что-нибудь.

И как можно будет лишить спортсмена такого звания, если вдруг окажется, что он выступал нечестно? Лучше награждать званием «Герой спорта».

Сейчас возмущаются, что иностранцы (World Athletics) не включили Исинбаеву в список 40 самых влиятельных легкоатлеток мира, но при этом стадион в ее честь переименовывают. Тут прослеживаются некие двойные стандарты.

Если мы говорим исключительно про спорт, то она действительно заслуживает многого, остальное – вопрос личности. Оценивать надо по совокупности, не надо торопиться», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

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25 комментариев

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Ебздрогыч
Чтобы оценить Журову по заслугам не нужно ждать лишнего времени, тут и так все понятно
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Лужин
Как они накинулись на себе подобную. А ведь вместе эти пиявочки бок о бок к бюджету и пятой точке ВВП присосались когда-то, но одна решила соскочить, а другим некуда, вот из зависти и грызут друг друга. Любо-дорого смотреть.
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Рокко Сиффредди
А проспекты?
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Ебздрогыч
А кто-то Журовой памятник уже собрался ставить?
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Jedef
А я против чтобы спортсменов в политику брали без соответствующего высокого образования (педагог из физкультурного училища не очень подходит). А ещё против чтобы высокие военные звания какие-то давали за спортивные достижения. Подполковник, блин
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Саркастичный Чел
что скажет Журова про арену имени Лидии Скобликовой в Челябинске?)
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Artem Sarapulov
Полностью согласен, поторопились в Кемерово называть улицу в честь Терешковой
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Федя Букин
Не удивлюсь, если спустя определённое... время, название вернут обратно.
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Tima_Milan
стадион имени тупина? Чтобы ускорить момент наступления невосполнимой утраты
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vatto
вроде во владике фетисов арена...если не ошибаюсь...
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Ковид 07.10.52
Нельзя по прописке в думу назначать и тем более давать этим лапкопонимашкам слово...потому что у них нет своего мнения....и тем более они представляют тех. кто их внес в список, а не народ...
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Олег Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Чтобы оценить Журову по заслугам не нужно ждать лишнего времени, тут и так все понятно
Исинбаева в спорте -уникальная мировая величина, а Журова одна из....А так по жизни она бывшая сотрудница ФСИН и конвойной службы, но при этом постоянно пытается изображать из себя лидера общественного мнения....Кто готов слушать каждого майора из ФСИН?)
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Dr Porto
Ответ Ебздрогыч
А кто-то Журовой памятник уже собрался ставить?
Если только на кладбище..)
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Чёрный + Ватутин = Любовь
А Фетисова с арены во Владике уберём?
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Бухло
Это с какой стати тебе памятник ставить вообще?
Ну разве что такие можно варианты рассмотреть:
1) памятник тем, кого не должно быть в госдуме
2) памятник спортсменам, разочаровавшим своих болельщиков своими поступками после окончания спортивной карьеры
3) памятник жополизу (но тут есть помощнее кандидаты, конечно)
Список с разными вариациями можно продолжать довольно долго...
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Андрей Николаевич
Что там с Фетисов ареной у Адмирала?
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Кавабунга Шреддоголовый
Фетисов Арена, Pista Rafa Nadal в Барселоне, Арена Рода Лейвера, Маргарет Корт Арена. Список можно продолжать
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Павел Мельников
Наверное первый раз за все время, что Журову здесь постят, я с ней согласен.
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Любитель побеждать
Вот проспекты в городах можно
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Spartakovec navsegda
Улицы, стадионы, памятники, вокзалы, аэропорты и т.д. Имя свое человек носит при жизни, затем, за жизненные заслуги, потомки называют его именем выбранный объект или ставят памятник.
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Rodgeras
Тут я с ней согласен.
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EvGe
Редкий случай когда Журова сморозила нехрень. Но я бы еще посоветовал писать названия всего и вся на наклеивающихся липучках. Как имена и звания на форме у ментов. Так менять будет легче.
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Ебздрогыч
Сейчас возмущаются, что иностранцы (World Athletics) не включили Исинбаеву в список 40 самых влиятельных легкоатлеток мира, но при этом стадион в ее честь переименовывают. Тут прослеживаются некие двойные стандарты.

Тут как раз нет двойных стандартов, Исинбаеву синхронно отменили и у нас , и за рубежом
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