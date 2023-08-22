Купцова об Исинбаевой: «Мыслей по предательству России у Елены никогда не было. Даже в сложные времена она выступала за страну до конца»

Марина Купцова призвала не считать Елену Исинбаеву предателем России.

«Все торопятся перечеркнуть, забыть, что-то переименовать (ранее в Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой, вернув ему прежнее название «Труд» – Sports.ru). Слова человека можно интерпретировать по-разному.

Мыслей по предательству России у Елены никогда не было. У нее очень долгая спортивная карьера. Даже в сложные времена она никуда не девалась, выступала за Россию до конца. Не понимаю, какие претензии сейчас могут быть к ней.

Считаю, что происходит не очень корректная и незаслуженная реакция. Когда нужно было гордиться ее достижениями, все гордились. И земляки ее отца и население Волгограда. А после статьи какого-то испанского журналиста реакция, как будто все начали помогать той стороне», – сказала серебряный призер ЧМ-2003 по прыжкам в высоту Марина Купцова.

В июле издание El Digital Sur сообщило, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева проживает на Тенерифе. В том же месяце россиянка заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), назвав при этом «чисто номинальным» свое майорское звание.

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