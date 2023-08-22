Сборная Италии подавала протест на результат Вархольма на ЧМ, посчитав, что он нарушил правила в беге на 400 м с/б
Сборная Италии подавала протест на результат норвежца Карстена Вархольма на ЧМ.
Накануне Вархольм показал лучшее время (47,09 секунды) в полуфинальных забегах на 400 метров с барьерами. Всего в финал квалифицировались 8 спортсменов – в их число не вошел итальянец Алессандро Сибилио, занявший девятое место.
Итальянцы посчитали, что Вархольм нарушил правила: занес ногу сбоку от одного из барьеров при прохождении дистанции.
Однако, как сообщил спортивный директор норвежской команды Эрленд Слоквик, протест был подан с опозданием.
«Италия подала протест, но слишком поздно. Дедлайн – полчаса после появления официальных результатов. Они опоздали на несколько минут», – сказал Слоквик.
Вархольм – олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
Скриншот: трансляция NRK Sport
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