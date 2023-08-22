Сборная Италии подавала протест на результат Вархольма на ЧМ, посчитав, что он нарушил правила в беге на 400 м с/б

Теги Бег фото сборная Норвегии сборная Италии Карстен Вархольм Алессандро Сибилио Легкая атлетика

Сборная Италии подавала протест на результат норвежца Карстена Вархольма на ЧМ.

Накануне Вархольм показал лучшее время (47,09 секунды) в полуфинальных забегах на 400 метров с барьерами. Всего в финал квалифицировались 8 спортсменов – в их число не вошел итальянец Алессандро Сибилио, занявший девятое место.

Итальянцы посчитали, что Вархольм нарушил правила: занес ногу сбоку от одного из барьеров при прохождении дистанции.

Однако, как сообщил спортивный директор норвежской команды Эрленд Слоквик, протест был подан с опозданием.

«Италия подала протест, но слишком поздно. Дедлайн – полчаса после появления официальных результатов. Они опоздали на несколько минут», – сказал Слоквик.

Вархольм – олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Скриншот: трансляция NRK Sport

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