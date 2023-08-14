Карстен Вархольм: «Чувствую, что лучше подготовлен к чемпионату мира, чем когда-либо. Я иду за золотом»

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике сборная Норвегии Карстен Вархольм Легкая атлетика

Норвежский бегун Карстен Вархольм поделился ожиданиями от чемпионата мира.

Вархольм – двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в беге на 400 метров с барьерами.

«Я чувствую, что лучше подготовлен к чемпионату мира, чем когда-либо. Я иду за золотом. Это всегда главная цель. Кроме того, я, естественно, просто хочу быстро бегать в свое удовольствие.

В этом сезоне я вновь осмелился думать о рекордах – как это было в 2021-м, когда я победил на Олимпиаде в Токио. Впрочем, дистанция 400 м с барьерами стала чуть ли не самой конкурентной в легкой атлетике, так что золото мне просто не достанется», – рассказал Вархольм.

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