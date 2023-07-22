Дюплантис хочет пробежать 100 м против Вархольма: «Мне будет нелегко, но я составлю ему конкуренцию»

Теги Бег прыжки с шестом сборная Швеции сборная Норвегии Карстен Вархольм Арман Дюплантис Легкая атлетика

Рекордсмен мира в шесте Арман Дюплантис хочет пробежать 100 м с Карстеном Вархольмом.

Швед Дюплантис – олимпийский чемпион и чемпион мира в прыжках с шестом, норвежец Вархольм – олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в беге на 400 м с барьерами.

«Я очень хочу этого, думаю, его тоже зацепило. Мне кажется, это реально воплотить, нам нравятся сложные задачи и выход из зоны комфорта.

Прошлого очень много времени с тех пор, как мы оба бегали 100-метровку, так что было бы забавно попробовать.

Я действительно хочу сразиться с Карстеном. Наверное, мне будет нелегко, но думаю, что смогу составить ему конкуренцию», – сказал Дюплантис.

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