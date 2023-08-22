Шубенков о позиции World Athletics по допуску россиян: «Оказалось, что рекомендации МОК можно не выполнять, и тебе за это ничего не будет»

Сергей Шубенков высказался о позиции World Athletics по допуску россиян.

– Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал главу World Athletics Себастьяна Коу русофобом. Вы как считаете, произойдет при Коу что-то хорошее для российской легкой атлетики?

– Он как начал свою политику, так и ее и гнет, очевидно. Но с другой стороны, понятно, что в решениях руководствуется различными интересами. И не только своими. А ветер может подуть в другую сторону в любой момент. И ему придется под него подстраиваться. Может быть, политику и свернет. Но для этого нужны причины.

– Мне казалось, мотив Коу – какая-то упрямая, чисто британская, нелюбовь к России.

– Она, я бы сказал, очень фундаментальная и системная.

– В легкоатлетическом плане кому Россия сейчас на мировой арене может помешать? Давайте откровенно: на что-то в мире глобально претендуют максимум пять российских легкоатлетов. Можно было бы отпустить всю эту ситуацию и дать соревноваться.

– Даже если не пять, а десять – безусловно, так оно и есть. Но причина-то не легкоатлетическая. И последствия тоже не легкоатлетические. Я верю, что ситуация может перемениться, но это произойдет не потому, что у Коу просто настроение поменяется.

– Есть текущие рекомендации МОК, большинство федераций в той или иной степени их все же сейчас выполняют. Легкая атлетика – один из немногих уже видов спорта, где россиян не пускают на международную арену категорически и ни в каком статусе. МОК с этим ничего поделать не может.

– И для меня это удивительно. МОК, казалось бы, авторитетная структура, но, как только возник раскол внутри, консолидирующей силы не нашлось.

У нас ведь международные федерации все монолитные и твердые. В той же World Athletics Коу дважды переизбирался на безальтернативной основе, несмотря на то, что там играют в демократию и есть масса коллегиальных органов – конгресс, совет, комиссии, как и в других федерациях.

А МОК, как оказалось, в ситуации, когда внутри разгорелся конфликт, занял крайне невнятную позицию – ни нашим, ни вашим, плюс ключевые решения максимально откладывает.

Международные федерации на это смотрят и начинают выражать свое мнение. Отказываются выполнять рекомендации , хотя мне всегда казалось, что международный спорт стоит на одних началах. И рекомендации для федераций были сильнее любых законов и приказов.

Однако оказалось, что это не так, их можно не выполнять, и тебе за это ничего не будет, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами.