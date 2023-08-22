Сергей Шубенков: «На Западе спортсмены даже не знают, где Украина находится, поэтому от них провокаций ждать не стоит. А от украинцев, к сожалению, да»

Шубенков опасается провокаций от украинцев в случае допуска российских атлетов.

– В прошлом году вы сказали, что, может быть, в тот момент наше присутствие на международных соревнованиях было бы действительно нежелательно.

– Да, я имел в виду скандалы наподобие того, что был недавно в фехтовании с украинской и российской спортсменками. Только тогда этого было бы намного больше, и все было бы острее. Сейчас вроде подуспокоилось.

– Думаете? Но российских теннисистов в определенных странах через границу не пропускают. В ситуации с российской фехтовальщицей, протянувшей руку и не дождавшейся ответа, международная федерация принимает решение, не соответствующее своду своих же правил, а украинский парламент призывает ее дисквалифицировать. Вы готовы выступать сейчас на международных турнирах, где присутствует такая дискриминация?

– Я не думаю, что она была бы массовой. Ведь была же ситуация 2014 года, но мы ездили на турниры. Хотя пропаганда в разных странах преподносила эту ситуацию по-всякому. Максимум, что было от иностранных спортсменов – недоуменные вопросы: «А как вы, русские и украинцы, вообще общаетесь?» А мы, два кореша, русский и украинец, в одном номере жили, эти темы все обсуждали вообще-то.

Все там в порядке было, ребята адекватные. Точнее, были адекватные. Сейчас не знаю. Надо понимать – эти случаи дискриминации единичные на фоне либо безразличия, либо незнания того, что реально происходит. Хотя единичные случаи малину могут загадить так, что завоняет все вокруг.

– Руку кто-то не протянет?

– Руку не протянет, на пьедестал не встанет, на старте жопой развернется. Всякое может быть. Понимаю, что скандалы не нужны никому, их предпочитают избегать. Но, честно, на Западе спортсмены в массе своей даже не знают, где Украина находится. Поэтому от них никаких провокаций ждать вообще не стоит.

А от украинцев, к сожалению, да. Причем, увы, достаточно двух балбесов с промытыми мозгами, чтобы испортить всю атмосферу праздника, взаимопонимания, культурного обмена, чем все эти крупные соревнования всегда и являлись. Пропаганда работает там очень хорошо.

– Мария Ласицкене рассказывала об украинских подругах, которые после начала СВО перестали ими быть. У вас в такой плоскости есть примеры?

– Таких, как у Маши, нет. Я общаюсь с коллегами мало. Приятели были. Наверное, только Ольгу Саладуху могу вспомнить. Мы общались, обсуждали и эти все темы, она адекватно на все реагировала. Вещи мы ей передавали, когда Донецк в 2014-м начали бомбить.

Прошло пять лет, человек становится депутатом Рады и заявляет: «Мы не хотим выступать с российскими спортсменами». Именно «мы» – говорит за всех, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами .

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