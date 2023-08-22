Сергей Шубенков: «На Западе спортсмены даже не знают, где Украина находится, поэтому от них провокаций ждать не стоит. А от украинцев, к сожалению, да»

Теги Бег сборная России сборная Украины жен сборная Украины Сергей Шубенков Ольга Саладуха Политика Легкая атлетика

Шубенков опасается провокаций от украинцев в случае допуска российских атлетов.

– В прошлом году вы сказали, что, может быть, в тот момент наше присутствие на международных соревнованиях было бы действительно нежелательно.

– Да, я имел в виду скандалы наподобие того, что был недавно в фехтовании с украинской и российской спортсменками. Только тогда этого было бы намного больше, и все было бы острее. Сейчас вроде подуспокоилось.

– Думаете? Но российских теннисистов в определенных странах через границу не пропускают. В ситуации с российской фехтовальщицей, протянувшей руку и не дождавшейся ответа, международная федерация принимает решение, не соответствующее своду своих же правил, а украинский парламент призывает ее дисквалифицировать. Вы готовы выступать сейчас на международных турнирах, где присутствует такая дискриминация?

– Я не думаю, что она была бы массовой. Ведь была же ситуация 2014 года, но мы ездили на турниры. Хотя пропаганда в разных странах преподносила эту ситуацию по-всякому. Максимум, что было от иностранных спортсменов – недоуменные вопросы: «А как вы, русские и украинцы, вообще общаетесь?» А мы, два кореша, русский и украинец, в одном номере жили, эти темы все обсуждали вообще-то.

Все там в порядке было, ребята адекватные. Точнее, были адекватные. Сейчас не знаю. Надо понимать – эти случаи дискриминации единичные на фоне либо безразличия, либо незнания того, что реально происходит. Хотя единичные случаи малину могут загадить так, что завоняет все вокруг.

– Руку кто-то не протянет?

– Руку не протянет, на пьедестал не встанет, на старте жопой развернется. Всякое может быть. Понимаю, что скандалы не нужны никому, их предпочитают избегать. Но, честно, на Западе спортсмены в массе своей даже не знают, где Украина находится. Поэтому от них никаких провокаций ждать вообще не стоит.

А от украинцев, к сожалению, да. Причем, увы, достаточно двух балбесов с промытыми мозгами, чтобы испортить всю атмосферу праздника, взаимопонимания, культурного обмена, чем все эти крупные соревнования всегда и являлись. Пропаганда работает там очень хорошо.

– Мария Ласицкене рассказывала об украинских подругах, которые после начала СВО перестали ими быть. У вас в такой плоскости есть примеры?

– Таких, как у Маши, нет. Я общаюсь с коллегами мало. Приятели были. Наверное, только Ольгу Саладуху могу вспомнить. Мы общались, обсуждали и эти все темы, она адекватно на все реагировала. Вещи мы ей передавали, когда Донецк в 2014-м начали бомбить.

Прошло пять лет, человек становится депутатом Рады и заявляет: «Мы не хотим выступать с российскими спортсменами». Именно «мы» – говорит за всех, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

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31 комментарий

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Фоксвольф3399
теперь знают и не только где находится украина но и где находится россия и незабудут еще долго....
+36
-8
+28
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Igor Vladimirov
Там не только украинцы. Много еще кто не хочет. Вся Прибалтика, Польша,Чехия.. Среди спортсменов других стран это будет не столь тотально, но будет. И не спроста, Сережа. Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если колектив в тебя - ты утонешь. Но с точки зрения попадания в госдуму интервью верное
+38
-11
+27
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alexbor083
Но, честно, на Западе спортсмены в массе своей даже не знают, кто ты....а от тебя кроме болтовни пустой ничего уже никто не ждет..."бегун" ты наш!!!
+34
-12
+22
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Batt Monner
Ответ Далер Гайнеев
Собаки лают, караван идет.
Куда караван идет? В бездну?
+15
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+11
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Igor Vladimirov
Ответ Виктор Войнов
И слава богу
"назло маме отморожу уши"
+8
-1
+7
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rdyabin@icloud.com
А почему они провоцируют? Что-то случилось?
+11
-5
+6
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Igor Vladimirov
Ответ Далер Гайнеев
Собаки лают, караван идет.
Куда идет?) в россии в любой из годов, начиная с 2000 смертность выше, чем в лихие 90е. Это если что не статитстика либералов, а официальная. Российских легкоатлетов уже много лет не пускают толком на международные старты, а теперь и не только их. И спорт деградирует. За последние полтора года огромное количество спортсменов сменило гражданство. Как россия в космос летает мы тоже только что увидели. Даже индусы уже успешнее в этом. Ну так и куда идет караван? Может пора уже снять розовые очки?
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Дима Рытвин
Ответ Kapitan Klos
Ух, как его корежит, как его заклинило..
Уверен, тебя бы тоже заклинило, когда тебя вместе со всей федерацией банят за допинг, а ты чист. Да и допинг то надуманный в целом, не американские стероидные исключения из-за синдрома дефицита внимания, не норвежские лыжники, всей командой страдающие от астмы. Когда тебе не дают под разными предлогами заниматься делом, ты естественно начинаешь смотреть как там у других
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Сергей Спиридонов
Ответ Лужин
Ну вот и пропали малейшие сожаления по поводу его пропуска соревнований. Сам то бы до войны нашел Херсон на карте, интересно?
Русский город Херсон, как и другие русские города: Киев, Харьков, Николаев, Одесса и т.д. На карте найти несложно
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p
Ну как можно быть настолько неумным…
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Pb-SE
В Госдуме новая вакансия?
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Далер Гайнеев
Собаки лают, караван идет.
Типа лишь бы пернуть? И похер,что в лужу
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Костя Кот
Ответ Далер Гайнеев
Собаки лают, караван идет.
караван идет только потому что собаки лают
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Aat
Мне кажется он во многом прав
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arisstopane
кто не понимает что происходит - тот идиот,
а кто знает, но делает вид, что не понимает - тот негодяй!
0
0
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Далер Гайнеев
Ответ Igor Vladimirov
Там не только украинцы. Много еще кто не хочет. Вся Прибалтика, Польша,Чехия.. Среди спортсменов других стран это будет не столь тотально, но будет. И не спроста, Сережа. Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если колектив в тебя - ты утонешь. Но с точки зрения попадания в госдуму интервью верное
Собаки лают, караван идет.
+9
-9
0
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