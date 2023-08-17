Шубенков о том, что Коу против участия россиян: «От него другого и не ожидали. Даже если у нас будет допуск от МОК, то есть еще и World Athletics»

Сергей Шубенков высказался о недопуске российских легкоатлетов к турнирам.

Ранее глава World Athletics Себастьян Коу ответил на вопрос о том, попадут ли россияне на Олимпиаду-2024: «Вряд ли. Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится».

«От него другого и не ожидали. О чем я и говорил: даже если у нас будет допуск от , то есть еще и World Athletics.

А она стоит даже если не стеной против, то у них есть свое мнение на этот счет. И это мнение у них далеко не последнее», – сказал чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами.