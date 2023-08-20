Ноа Лайлс: «Я приехал на ЧМ за тремя золотыми медалями. Одно дело сделано – остальные на подходе»

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная США Кристиан Коулмен Ноа Лайлс Легкая атлетика

Американский спринтер Ноа Лайлс намерен выиграть три золота на чемпионате мира.

Сегодня на турнире в Будапеште спортсмен выиграл 100-метровку с результатом 9,83 секунды.

 «Я знал, что должен был сделать. Я приехал сюда за тремя золотыми медалями: одно дело сделано – остальные на подходе. 100-метровка была самой сложной, ее исход трудно предсказать.

У Коулмена (занявшего пятое место – Sports.ru) всегда самый быстрый старт. И он был таким на протяжении всего сезона, даже становился все лучше и лучше. Я ожидал от него того же самого и понимал: если [на старте] меня опередит только он, то этот забег будет моим.

Мне нужно было убедиться, что я ускорюсь к отметке в 60 метров и захвачу лидерство», – сказал Лайлс, который ранее уже побеждал на мировых первенствах в эстафете 4×100 м (в 2019 году), а также дважды на дистанции 200 м (2019, 2022).

Кто станет самым быстрым человеком планеты? Возможно, один рекорд Болта вот-вот падет

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
Про рекорды уже речи не идет?))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samsonov_24_4_11_15
Ответ Аморалинни
Про рекорды уже речи не идет?))
Севиль на Олимпиаде всю эту шушеру американскую накажет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chris "Birdman" Andersen
Ответ Аморалинни
Про рекорды уже речи не идет?))
Сотку знатно дал, 9,83 очень неплохо. Может сможет первую сотню за 9,9 пробежать на двухсотке и тогда может приблизится к рекорду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий