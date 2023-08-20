Ноа Лайлс: «Я приехал на ЧМ за тремя золотыми медалями. Одно дело сделано – остальные на подходе»

Американский спринтер Ноа Лайлс намерен выиграть три золота на чемпионате мира.

Сегодня на турнире в Будапеште спортсмен выиграл 100-метровку с результатом 9,83 секунды.

«Я знал, что должен был сделать. Я приехал сюда за тремя золотыми медалями: одно дело сделано – остальные на подходе. 100-метровка была самой сложной, ее исход трудно предсказать.

У Коулмена (занявшего пятое место – Sports.ru) всегда самый быстрый старт. И он был таким на протяжении всего сезона, даже становился все лучше и лучше. Я ожидал от него того же самого и понимал: если [на старте] меня опередит только он, то этот забег будет моим.

Мне нужно было убедиться, что я ускорюсь к отметке в 60 метров и захвачу лидерство», – сказал Лайлс, который ранее уже побеждал на мировых первенствах в эстафете 4×100 м (в 2019 году), а также дважды на дистанции 200 м (2019, 2022).

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