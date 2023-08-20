Путин о спортивном фестивале в Екатеринбурге: «Это новое, уникальное явление в международном спортивном календаре»
Владимир Путин обратился к участникам международного фестиваля в Екатеринбурге.
20 августа в городе прошла церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта.
«Уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта.
Ваш фестиваль ‒ новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания.
Символично, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург ‒ город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России. Организаторы многое сделали для того, чтобы нынешний праздник состоялся.
В Екатеринбурге выросла современная деревня фестиваля, построены и модернизированы спортивные объекты, подготовлена богатая культурная программа, усовершенствована информационно-телекоммуникационная инфраструктура.
Убежден, то, что создано сегодня, будет еще долгие годы служить людям. И конечно, ваш фестиваль станет одним из масштабных, запоминающихся событий юбилейных торжеств, приуроченных к 300-летию столицы Урала, которое отмечается в эти дни.
Желаю участникам Фестиваля университетского спорта красивой, бескомпромиссной борьбы, ярких побед и рекордов, а гостям, жителям Екатеринбурга и Свердловской области ‒ самых добрых, позитивных впечатлений и эмоций», – говорится в обращении президента России на сайте Кремля.
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