Путин о спортивном фестивале в Екатеринбурге: «Это новое, уникальное явление в международном спортивном календаре»

Владимир Путин обратился к участникам международного фестиваля в Екатеринбурге.

20 августа в городе прошла церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта.

«Уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта.

Ваш фестиваль ‒ новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания.

Символично, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург ‒ город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России. Организаторы многое сделали для того, чтобы нынешний праздник состоялся.

В Екатеринбурге выросла современная деревня фестиваля, построены и модернизированы спортивные объекты, подготовлена богатая культурная программа, усовершенствована информационно-телекоммуникационная инфраструктура.

Убежден, то, что создано сегодня, будет еще долгие годы служить людям. И конечно, ваш фестиваль станет одним из масштабных, запоминающихся событий юбилейных торжеств, приуроченных к 300-летию столицы Урала, которое отмечается в эти дни.

Желаю участникам Фестиваля университетского спорта красивой, бескомпромиссной борьбы, ярких побед и рекордов, а гостям, жителям Екатеринбурга и Свердловской области ‒ самых добрых, позитивных впечатлений и эмоций», – говорится в обращении президента России на сайте Кремля.